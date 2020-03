PS5 & Xbox Series X: Ähnlicher Hardware-Ansatz erleichtert die Entwicklung, meint Valve

Im Laufe des gestrigen Abends machte Sony Interactive Entertainment endlich Nägel mit Köpfen und enthüllte die finalen Hardware-Spezifikationen der PS5.

Ergänzend dazu meldete sich nun Gabe Newell, das Oberhaupt von Valve, zu Wort und teilte uns seine Gedanken zu den Konsolen der neuen Generation mit. Wie Newell ausführte, verfolgen Sony Interactive Entertainment und Microsoft bei der Hardware der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X einen ähnlichen Ansatz. Ein Szenario, von dem vor allem die Entwicklerstudios rund um den Globus profitieren werden.

Konsolen die Lieferanschlüsse für die Unterhaltungserlebnisse der Menschen

„Das sind Themen, die mittlerweile weniger relevant zu sein scheinen. Früher machte die Unterstützung von Konsolen oder die Unterstützung von PCs oder Mobiltelefonen viel mehr als ein Prozent des gesamten Entwicklungsbudgets aus, so dass diese Entscheidungen größere Auswirkungen darauf hatten, wie die Industrie gemeinsam in die Zukunft investiert. In meinen Augen ist das jetzt weniger wichtig“, wird Newell zitiert.

„Ich denke, dass die neuen Konsolen quasi nur Lieferanschlüsse für die Unterhaltungserlebnisse der Menschen sind. Ich denke, das ist schön. Es ist gut für die Entwickler, dass sie weniger Wetten abschließen müssen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen“, führte Newell diesbezüglich aus und wies darauf hin, dass sich die Hardware der Konsole in der nächsten Generation noch mehr an den PCs orientieren wird.

Die PS5 und die Xbox Series X sind für eine Veröffentlichung im diesjährigen Weihnachtsgeschäft vorgesehen. Konkrete Termine und Preise wurden bisher allerdings nicht genannt.

Quelle: GameSpot

