Dragon Quest: Livestream zum 35. Jubiläum mit Neuankündigungen bestätigt

In knapp zwei Wochen veranstaltet Square Enix einen "Dragon Quest"-Livestream.

Zusammen mit „Final Fantasy“ gehört die altehrwürdige „Dragon Quest“-Reihe nicht nur zu den bedeutendsten Marken in Square Enix‘ Portfolio, sondern zu den wichtigsten japanischen Videospielmarken überhaupt. Dieses Jahr feiert der JRPG-Klassiker sein 35. Jubiläums, was die Verantwortlichen mit einem Livestream feiern wollen.

Dragon Quest: Die kommenden Spiele sollen enthüllt werden

Genauer wird dieser Livestream am 27. Mai 2021 stattfinden, wie ein Eintrag des offiziellen YouTube-Channels der Reihe verrät. Wenn ihr euch das Special-Event ansehen möchtet, müsst ihr übrigens zeitig aufstehen, denn der Stream startet bereits um 5:30 Uhr deutscher Zeit. Erstmals wird ein Stream zur Reihe übrigens in englischer Sprache verfügbar sein.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wollen die Macher des Franchise die neuesten Informationen bezüglich der Zukunft der Marke mitteilen. Genauer soll gezeigt werden, was derzeit in der Welt von „Dragon Quest“ vor sich geht und auf welche kommenden Spiele sich die Community freuen dürfe. Als Ehrengast wird Yuji Horii, der Game Designer und Schöpfer der Reihe, während des Events anwesend sein.

Bereits im November 2020 deutete Horii ein Event an, in dessen Rahmen der 35. Geburtstag des Franchise gefeiert werden solle. Damals sagte er: „Ich glaube, wir werden diesbezüglich alle möglichen Ankündigungen machen können. Und in Astoltia [der Welt von „Dragon Quest X“] gibt es immer noch viel Spaß, auf den man sich freuen kann. Bitte unterstützen Sie „Dragon Quest“ auch in Zukunft. Vielen Dank“.

Denkbar wäre die Ankündigung eines „Dragon Quest XII“ sowie neues Material zu den bereits bestätigten Spielen, die sich derzeit auf Basis der aktuellen Umsetzung von „Dragon Quest: The Adventure of Dai“ in Entwicklung befinden. Hinsichtlich eines neuen Hauptteils der Reihe hieß es Anfang 2020 von Square Enix, das Rollenspiel würde noch Zeit benötigen, da zunächst andere Titel im Fokus stünden.

Auf welche Ankündigungen hofft ihr im „Dragon Quest“-Livestream?

