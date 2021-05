DualSense-Controller: Die SCUF-Variante erscheint im Laufe des Sommers

SCUF Gaming kündigte auf Twitter an, dass die neuen SCUF-Controller in diesem Sommer erscheinen werden. Genauere Details wurden jedoch nicht bekanntgegeben.

Wie die SCUF-Variante des DualSense-Controllers aussehen wird, ist noch unbekannt.

Am vergangenen Freitag gab SCUF Gaming bekannt, dass im Laufe des kommenden Sommers hauseigene Varianten des DualSense- und des Xbox-Controllers erscheinen werden. Zwar wurden keine Produktbilder oder erste Details verkündet, doch wir haben zumindest die Gewissheit, dass der Release nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

In dem kurzen Twitter-Clip gaben die Verantwortlichen einen schnellen Rückblick auf die vergangenen SCUF-Controller. Das Ganze begann im Jahr 2011 und wurde seitdem kontinuierlich fortgesetzt. Am Ende wird kurz der geplante Next-Gen-Controller angeteasert, ehe das Video endet.

Von Generation zu Generation haben die Hersteller es geschafft, euer Gameplay auf das nächste Level zu heben. In diesem Jahr soll das nicht anders sein. Demnach werden sich auch die neuen Gamepads vorwiegend an ambitionierte Online-Zocker richten, die noch erfolgreicher spielen möchten.

Dafür sorgen unter anderem zusätzliche Tasten auf der Rückseite des Controllers, was euch gerade in rasanten Multiplayer-Shootern einen großen Vorteil verschafft. Ansonsten ermöglichen euch die Analog-Sticks eine genauere Steuerung, wozu die austauschbaren Stick-Aufsätze beitragen. Das Material wird ebenfalls angepasst, was euch selbst bei schwitzigen Händen einen besseren Halt gibt.

Neue Farbmodelle wurden bereits vorgestellt

Erst vor ein paar Tagen wurden zwei neue Farbversionen des DualSense-Controllers angekündigt. Ab nächstem Monat ist das innovative Gamepad auch in einem klassischem Schwarz oder einem kosmischen Rot verfügbar.

Sobald der neue SCUF-Controller offiziell vorgestellt wurde, werden wir schnellstmöglich darüber berichten. Wir sind jedenfalls gespannt, wie die Hersteller das haptische Feedback und die adaptiven Trigger berücksichtigen werden. Vor einer Woche verriet Immersion, das Unternehmen hinter der Touch-Feedback-Technologie, dass mehrere Unternehmen sich für die Funktionen des PS5-Controllers interessieren.

