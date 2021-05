Edge of Eternity: Walktrough-Video mit 8 Minuten Spielszenen

Zu "Edge of Eternity" wurde ein umfangreiches Walktrough-Video veröffentlicht. Es liefert einen etwa achtminütigen Einblick in das Spiel.

Die Konsolenversion erscheint erst Ende des Jahres.

Der Entwickler Midgard Studio und der Publisher Dear Villagers haben weiteres Videomaterial zum JRPG „Edge of Eternity“ veröffentlicht. Die Unternehmen präsentieren einen etwa acht Minuten langen Walktrough, der von Micah Solusod kommentiert wird. Im Spiel leiht er dem Helden Daryon seine Stimme.

Die Handlung von „Edge of Eternity“ versetzt euch in ein Szenario, in dem die Bewohner von Heryon einen Krieg gegen mysteriöse Invasoren, die Archeliten, führen.

„Der Konflikt zwischen Magie auf der einen und Technologie auf der anderen Seite beginnt katastrophale Ausmaße anzunehmen, als eine neue Bedrohung auf dem Schlachtfeld Einzug hält. Stelle dich epischen rundenbasierten Kämpfen und folge Daryons und Selenes Geschichte, als sie versuchen eine Heilung für die schreckliche Krankheit namens ‚Die Zersetzung‘ zu finden und die Welt von Heryon zu retten“, so die Macher.

Den Entwicklern zufolge könnt ihr ein tiefgehendes und strategisches Kampfsystem erwarten, in dem ihr eure Feinde in rundenbasierten Taktikkämpfen überlistet. Dabei setzt ihr die Umgebung ein, um die Widersacher in teuflische Fallen zu locken. Zugleich stellt ihr eure eigene Ausrüstung her und stattet sie mit Kristallen aus, um einzigartige Kombinationen aus Fähigkeiten und Power-ups freizuschalten.

Weitere Details zu „Edge of Eternity“:

„Edge of Eternity“ wird am 8. Juni 2021 mit einem umfangreichen Launch-Update den Steam-Early-Access verlassen und als finale Version für den PC erscheinen. Konsolenspieler müssen sich etwas länger gedulden: Die Veröffentlichung dieser Version folgt 2021 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Edge of Eternity