The Elder Scrolls Online Console Enhanced: Release der PS5-Version verschoben

"The Elder Scrolls Online" wird für die neue Konsolen-Generation optimiert.

Unter dem Namen „The Elder Scrolls Online: Console Enhanced“ kündigte Bethesda Softworks ein umfangreiches Next-Gen-Upgrade zum Fantasy-Online-Rollenspiel an.

Ursprünglich sollte das technische Upgrade zusammen mit dem „Blackwood“-Kapitel am 8. Juni 2021 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht werden. Dazu wird es laut einer aktuellen Mitteilung von Bethesda Softworks allerdings nicht mehr kommen. Stattdessen wird sich das Next-Gen-Upgrade von „The Elder Scrolls Online“ um eine Woche verschieben und ist nun für einen Release am 15. Juni 2021 vorgesehen.

Je nach eigener Vorliebe könnt ihr auf der PlayStation 5 und natürlich der Xbox Series X zwischen einem Performance- und einem Grafik-Modus wählen. Der Performance-Modus liefert euch flüssige 60 Bilder und eine Darstellung in der nativen 1440p-Auflösung. Auch auf der Xbox Series S werden ebenfalls stabile 60FPS geboten. Allerdings sinkt die Auflösung im Performance-Modus auf der kleinen Schwester der Xbox Series X auf 1080p.

Zum Thema: The Elder Scrolls Online Console Enhanced: Technische Verbesserungen der Next-Gen-Fassungen enthüllt

Nummer Zwei im Bunde ist der Grafik-Modus, der vor allem mit seinen optischen Vorzügen punkten soll. Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X wird „The Elder Scrolls Online“ hier in der nativen 4K-Auflösung und 30FPS dargestellt. Hinzukommen verbesserte Schatten, eine Umgebungsverdeckung mit LSAO und SSGI sowie ein optimiertes Anti-Aliasing.

Technische Vorzüge, die auf der Xbox Series S ebenfalls geboten werden. Statt der nativen 4K-Auflösung werden im Grafik-Modus auf der Xbox Series S allerdings „nur“ native 1440p unterstützt.

The Elder Scrolls Online: Console Enhanced will now launch June 15. https://t.co/ZCBYWXCX2i pic.twitter.com/9QGNLrkTto

— The Elder Scrolls Online (@TESOnline) May 24, 2021