Creative Assembly: Das erste Bild aus dem neuen Shooter der Alien Isolation-Macher

Schon Anfang des Jahres 2019 kündigten die britischen Entwickler von Creative Assembly die laufenden Arbeiten an einer neuen Marke an.

Abgesehen von der Tatsache, dass wir es hier mit einem Science-Fiction-Shooter zu tun haben, wurden bisher leider keine konkreten Details zum neuesten Werk der „Alien Isolation“-Macher genannt. Nachdem es um das Projekt zuletzt recht still wurde, gab Creative Assembly in einem aktuellen Tweet bekannt, dass das Studio derzeit nach erfahrenem Personal sucht, das an der neuen Marke arbeiten soll.

Erstes Bild zeigt den neuen Shooter

Darüber hinaus wurde im Rahmen des besagten Tweets ein erstes Bild veröffentlicht, das den neuen Shooter von Creative Assembly zeigt. Unklar ist leider weiterhin, wann mit konkreten Details oder gar der offiziellen Enthüllung des Shooters zu rechnen ist.

„Jedes unserer Studios besitzt wirklich eine Marke und die sind inzwischen alle erwachsen und groß. Was wir also nun versuchen, ist es neue Marken anzuschauen. Es kommt ein neues FPS-Spiel von Creative Assembly und sie bauen Teams um neue IPs auf. Unsere internen Studios haben diese zweizackige Strategie: mach mehr mit dem, was du hast und denke über eine neue IP nach“, kommentierte Tim Heaton, Chief Studios Officer bei Sega Europe, die Arbeiten an dem Shooter seinerzeit.

