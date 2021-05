Infinity Strash – Dragon Quest The Adventure of Dai: Neue Screenshots veröffentlicht

Anlässlich des heutigen 35. Jubiläums der "Dragon Quest"-Reihe veröffentlichte Square Enix neue Screenshots zum kommenden Action-RPG "Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai".

"Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai" ist ein neues Action-RPG.

Bereits Ende 2019 kündigte Square Enix ein neues Action-RPG an, das auf der Manga-Reihe „Dragon Quest: The Adventure of Dai“ basieren werde. Im Rahmen des Special-Livestreams, der anlässlich des 35. Jubiläums des „Dragon Quest“-Franchise veranstaltet wurde, enthüllten die Macher nun neue Screenshots zu „Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai“.

Infinity Strash – Dragon Quest The Adventure of Dai: Hohe Qualität angestrebt

Darüber hinaus wurde ebenfalls eine kurze Nachricht von Ichimura, dem Producer des Action-RPGs, veröffentlicht: „Es gibt noch viele weitere Szenen zu enthüllen, aber heute konnten wir Ihnen schon ein paar Screenshots zeigen. Wir arbeiten hart an der Entwicklung, um ein hochwertiges Spiel daraus zu machen.“

Anschließend führte Ichimura weiterhin aus: „Die leidenschaftlichen Mitarbeiter lieben ‚Dragon Quest: The Adventure of Dai‘ und sind auf jedes Detail fixiert, also freuen Sie sich auf weitere Informationen.“ Wann neue Details zum Spiel präsentiert werden sollen, verriet er allerdings nicht.

„Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai“ basiert auf der Manga-Serie „Dragon Quest: Dai no Daibōken“ von Autor Riku Sanjō und Zeichner Kōji Inada. Die Reihe wurde von 1989 bis 1996 im Weekly Shonen Jump-Magazin des japanischen Shueisha-Verlags veröffentlicht und umfasst insgesamt 349 Kapitel. Bis heute konnte sich die Serie, die auch in 37 Sammelbänden erschien, über 50 Millionen Mal verkaufen.

Auf den Erfolg des Manga folgten darüber hinaus mehrere Anime-Adaptionen. Die jüngste Anime-Serie, „Dragon Quest: The Adventure of Dai“, startete im Oktober 2020 in Japan. Hierzulande können die aktuellen Episoden der Serie jeden Samstag bei Anime on Demand und Crunchyroll im Simulcast geschaut werden.

„Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai“ hat gegenwärtig noch keinen Veröffentlichungstermin.

