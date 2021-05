Japan-Charts: Nur ein PlayStation-Titel in den Top 10

Schon lange ist die Nintendo Switch die beliebteste Konsole in Japan.

Auf ResetEra wurden heute morgen die aktuellen Gaming-Charts aus Japan veröffentlicht. Dort werden sowohl die beliebtesten Spiele als auch die meistverkauften Konsolen der vergangenen Kalenderwoche aufgelistet.

Wieder einmal dominiert die Nintendo Switch das Geschehen. Ganze neun von zehn Plätzen werden von Switch-Titeln besetzt. An der Spitze befindet sich die Neuerscheinung „Rune Factory 5“, die im Westen erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheint. Das simulationslastige Rollenspiel konnte über 100.000 Mal verkauft werden.

Resident Evil Village auf Platz 5

Mit „Resident Evil Village“ befindet sich im Mittelfeld der Charts der einzige PlayStation-Titel. Und zwar wurden von der PS4-Version des neuen Horrorspiels über 16.000 Einheiten verkauft.

Bei den Konsolen befindet sich wenig überraschend die Nintendo Switch auf dem ersten Platz. Mit zusätzlichen 3707 Verkäufen im Vergleich zur Vorwoche kratzt die beliebte Konsole an der 100.000er-Marke. Übrigens wird in diesem Jahr offenbar eine Pro-Version der Switch auf den Markt kommen.

Mit großem Abstand folgt dahinter die PlayStation 5, die in der letzten Woche rund 16.000 Mal ausgeliefert wurde. Auf dem dritten Platz befindet sich die abgelöste PS4 mit knapp 1300 Verkäufen. Die Xbox Series X/S kann bei den Japanern keine Begeisterung hervorrufen und kann nur 1176 verkaufte Exemplare vorweisen. Der Nintendo 3DS aus dem Jahr 2011 kommt auf 376 Verkäufe.

Software-Verkäufe:

01. [NSW] Rune Factory 5 – 102.853 / NEW

02. [NSW] Miitopia – 72.725 / NEW

03. [NSW] Monster Hunter Rise – 26.253 / 2.201.869

04. [NSW] Ring Fit Adventure – 18.623 / 2.586.777

05. [PS4] Resident Evil Village – 16.332 / 162.548

06. [NSW] Angelique Luminarise – 12.844 / NEW

07. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 11.401 / 2.191.728

08. [NSW] Minecraft – 10.361 / 1.960.244

09. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 10.207 / 749.349

10. [NSW] New Pokemon Snap – 9.767 / 221.745

Hardware-Verkäufe:

Nintendo Switch – 99,118 (95,411) PS5 – 16,264 (14,044) PS4 – 1,298 (1,226) Xbox Series X/S – 1,176 (1,184) 3DS – 376 (495)

