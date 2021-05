PlayStation Direct: PS5-Direktverkauf auch in Europa

Sony hat bestätigt, dass der PlayStation-Direktvertrieb auch in Europa gestartet wird. Der offizielle Online-Shop soll während des laufenden Geschäftsjahres eröffnet werden.

Nachdem eine Stellenausschreibung vor einigen Monaten darauf hindeutete, dass Sony in Europa einen Direktvertrieb für PlayStation-Produkte aufnehmen möchte, erfolgte heute die Bestätigung.

Im Zuge des laufendem Geschäftsjahres (FY21), das im März 2022 endet, möchte das Unternehmen PlayStation Direct in Deutschland, Großbritannien, Irland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg starten.

„PlayStation Direct hat auf dem US-Markt innerhalb von etwas mehr als einem Jahr nach dem Start signifikante Umsätze erzielt“, so SIE-Präsident und CEO Jim Ryan. „Wir planen ein weiteres Wachstum von 300 Prozent innerhalb dieses Geschäftsjahres, unterstützt durch unseren bevorstehenden Start in Europa.“

Einer Präsentationsfolie von Sony lässt sich entnehmen, dass PlayStation Direct im Finanzjahr 2019 mehr als fünf Millionen Dollar an Umsatz einbringen konnte. Im Finanzjahr 2020 waren es bereits über 200 Millionen Dollar. Und im laufenden Geschäftsjahr sollen mehr als 600 Millionen Dollar erwirtschaftet werden.

Der anfangs erwähnten Stellenausschreibung zufolge wird der Direktor des PlayStation Direct Europe-Geschäfts in der Londoner Niederlassung des Unternehmens arbeiten. Er wird an den in San Francisco ansässigen VP von PlayStation Direct berichten und für die Leitung der europäischen Vertriebsstrategie verantwortlich sein.

Auswirkungen auf die PS5-Verkäufe wohl erst später

Nach wie vor ähnelt der Kauf der PlayStation 5 einem Glücksspiel, da die hiesigen Händler nur selten einige Exemplare anbieten können. Die Zahl der Interessenten übersteigt das Angebot um Längen. Da Sony PlayStation Direct in Europa erst im Laufe des Jahres aufbauen möchte, dürfte der offizielle Shop beim Vertrieb der PS5 zumindest in den kommenden Monaten keine signifikante Rolle spielen.

Mehr zum Thema PS5 kaufen:

Nach wie vor müsst ihr euch demnach auf die regulären Händler verlassen. Einige der Produkteinträge haben wir in dieser Meldung verlinkt. Und auch die DualSense-Controller in den kürzlich angekündigten neuen Farbversionen kann vorbestellt werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation Direct