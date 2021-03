PS5-Kauf bei Sony: PlayStation Direct Store kommt offenbar nach Europa – Update

Der PlayStation Direct-Store findet offenbar den Weg nach Europa, was einen Direktvertrieb der PS5 mit einschließt. In einer Stellenanzeige wird eine Führungsperson für den hiesigen Markt gesucht.

Auch Rabatte werden im Direct Store regelmäßig bereitgehalten.

Update: Es scheint, dass der Direktor für einen PlayStation Direct Europe-Store inzwischen gefunden wurde. Die Stellenanzeige ist nicht mehr verfügbar, was wiederum bedeuten könnte, dass Sony den Eigenvertrieb der PS5 und der dazugehörigen Spiele schon bald starten könnte. Die Entfernung der Stellenanzeige könnte aber auch bedeuten, dass die entsprechenden Pläne verworfen wurden.

Meldung vom 14. Dezember 2020: Es scheint, dass der PlayStation Direct-Store bald nach Europa kommt und Spielern auch jenseits der Vereinigten Staaten die Möglichkeit bietet, PS5-Konsolen und sonstige Hard- bzw. Software direkt bei Sony zu erwerben.

Stellenausschreibung gibt Hinweis

Einen Hinweis auf eine europäische Version des PlayStation Direct-Stores liefert eine Stellenausschreibung, die offenbart, dass Sony nach einem Direktor für einen PlayStation Direct Europe-Store sucht.

In der Stellenausschreibung heißt es: „Wir wollen auf dem erfolgreichen Start des neuen Direct-to-Consumer-Geschäfts in den USA mit dem Start in Europa aufbauen.“ Der neue Mitarbeiter soll für die „europäische Vertriebsstrategie und die Erreichung der Umsatzziele des Direct-to-Consumer-Hardwaregeschäfts in Europa“ verantwortlich sein.

Der US-amerikanische PlayStation-Direct-Store öffnete im September 2019 seine virtuellen Pforten und wird von den dortigen Kunden offenbar gut angenommen. Erhältlich ist dort vieles, was etwas mit der Marke PlayStation zu tun hat, darunter Hardware, Spiele und Merchandise. In den USA konnte im Direct-Store beispielsweise die PS5 vorbestellt werden.

Doch auch die anderen Dienste des Unternehmens wurden in der Stellenausschreibung erwähnt: „Das Geschäft mit dem PlayStation Store und den Services (PlayStation Plus, PlayStation Now) hat weiterhin ein beträchtliches Wachstum erzielt und stellt einen bedeutenden Anteil des Gesamtumsatzes von Sony Interactive Entertainment sowie etwa 15 Prozent des Umsatzes von Sony dar.“

Das zeigt, dass der Eigenvertrieb ein wichtiger Umsatzträger im gesamten Sony-Portfolio ist und macht deutlich, warum das Unternehmen den D2C-Store nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa betreiben möchte.

Für neue Hardware die erste Wahl?

In Bezug auf die Erweiterung der PlayStation 5-Lagerbestände schien Sonys eigener Store in den vergangenen Wochen besser bestückt zu sein. Und der Eigenvertrieb könnte künftig dabei helfen, die Bestellungen transparenter zu gestalten.

Auch Microsofts Phil Spencer sprach sich kürzlich dafür aus: „Jim Ryan, ich habe großen Respekt vor ihm, wir haben beide beklagt, wie diese Vorbestellungen verlaufen sind und welches Problem wir wirklich lösen müssen, wenn wir anscheinend immer noch so viele verärgerte Kunden haben, weil sie unser Produkt nicht bekommen können“, so Spencer.

Wann mit der Bereitstellung eines PlayStation Direct-Stores in Europa zu rechnen ist, steht in den Sternen. Doch was haltet ihr davon? Würdet ihr diesen anderen Händlern vorziehen?

