Pixelopus: Die Concrete Genie-Macher heuern für ein neues PS5-Projekt an

Das Studio hinter "Concrete Genie" arbeitet an einem PS5-Projekt.

Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, entstehen unter der Aufsicht der PlayStation Studios mehr als 25 neue Projekte, von denen mehr als die Hälfte auf neuen Marken basieren wird.

Via Twitter meldeten sich nun auch die Entwickler von Pixelopus zu Wort, die die laufenden Arbeiten an einem neuen Projekt bestätigten. Für dieses heuert das im kalifornischen San Mateo ansässige Studio neues Personal an. Abgesehen von der Tatsache, dass der neue Titel der „Concrete Genie“-Macher für die PlayStation 5 entsteht beziehungsweise veröffentlicht wird, wurden bisher leider keine weiteren Details genannt.

Stattdessen heißt es im Rahmen des frisch abgesetzten Tweets lediglich: „Wir arbeiten hart an einem spannenden neuen PlayStation 5-Titel und wachsen weiter. Kommt und arbeitet mit uns innerhalb der PlayStation Studios an diesem einzigartigen Projekt.“

Pixelopus wurde im Jahr 2014 gegründet und feierte sein Debüt im gleichen Jahr mit dem Rhythmus-Titel „Entwined“, der für die PlayStation 3, die PlayStation 4 sowie PlayStation Vita veröffentlicht wurde. Im Jahr 2019 folgte das kreative Action-Adventure „Concrete Genie“, das exklusiv für die PlayStation 4 erschien.

Sollten sich konkrete Informationen zum ersten PS5-Projekt von Pixelopus ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

#PixelOpus is hiring! We are hard at work on an exciting new PlayStation 5 title, and continuing to grow. Come and join us on this unique project within #PlayStationStudios!#PlayStation #SIE #hiring #Sonyhttps://t.co/nJidL5ADq6https://t.co/xsNUySVyjn

— PixelOpus (@Pixelopus) June 3, 2021