Rainbow Six Extraction: Cinematic-Trailer, erstes Gameplay und Termin enthüllt

Im Rahmen der Ubisoft Forward hat der französische Publisher einen ausführlichen Blick auf den kommenden Koop-Shooter „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ gewährt. Mit bis zu drei Spielern kann man sich mit bekannten Operatoren in unvorhersehbare Containment-Bereiche wagen, um die Geheimnisse hinter einer tödlichen außerirdischen Bedrohung namens Archæns aufzudecken.

Die Archæns bedrohen die Erde

Neben einem ersten Cinematic-Trailer haben die Entwickler von Ubisoft Montreal auch das Gameplay vorgestellt. Einmal mehr wird man taktisch vorgehen müssen, um die Gegner auszuschalten. 18 Operator werden zur Verfügung stehen. wobei jeder Soldat eigene Waffen., Gadgets und Fähigkeiten zu bieten haben wird. Dementsprechend sollte man sich gut absprechen, um das perfekte Team zusammenzustellen.

Die Containment-Bereiche sind über vier Regionen in den USA verteilt, die von dem Parasiten befallen wurden. Insgesamt sollen 12 einzigartige Karten zur Verfügung stehen, die mit prozedural generierten Herausforderungen, Feinden, Verseuchungen und dynamischen Schwierigkeitsgraden für Abwechslung sorgen sollen. Je tiefer man in den Zonen vorstößt, desto besser werden die Belohnungen sein. Sollte ein Operator nicht fliehen können, haben die Spieler die Wahl, ob sie ihn zurücklassen oder retten. Wenn ein Operator nicht entkommen kann, wird er für die nächsten Missionen gesperrt.

„Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ soll am 16. September 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Google Stadia erscheinen. Bereits zum Launch wird der neue Shooter sowohl Crossplay als auch Crosssave unterstützen, sodass man zwischen Plattformen wechseln und mit Spielern anderer Plattformen zusammenspielen kann. Des Weiteren werden Besitzer von „Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege“ und „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ die 18 Operator im Taktik-Shooter freischalten und die „United Front“-Bundles mit einigen kosmetischen Inhalten erhalten.

Um einen Eindruck von „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ zu erhalten, sollte man sich die neuen Videos anschauen. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

