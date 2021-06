Game Sales Awards Mai 2021: Resident Evil Village und mehr ausgezeichnet

In einer aktuellen Mitteilung zeichnete der deutschen Branchenverband Game weitere Titel für ihren kommerziellen Erfolg in Deutschland aus. Mit von der Partie war im Mai 2021 unter anderem Capcoms Horror-Abenteuer "Resident Evil Village".

"Resident Evil Village" entwickelte sich in Deutschland zu einem Hit.

Zum Start in die neue Woche zeichnete Game, der Branchenverband für Deutschland, gleich mehrere Titel aus, die sich hierzulande entsprechend oft verkaufen konnten.

Das Remake „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“, das für die Konsolen und den PC erhältlich ist, konnte sich in Deutschland beispielsweise 200.000 Mal verkaufen und wurde daher mit dem Game Sales Awards in Platin ausgezeichnet. Den Game Sales Award in Gold für 100.000 verkaufte Exemplare erhielten der „Autobahnpolizei Simulator 2“, „Resident Evil Village“ und „Crash Bandicoot 4: It’s About time“.

Informationen zu den Game Sales Awards

Um bei der Vergabe der Game Sales Awards einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, liegen dem Ganzen verschiedene Vorgaben zugrunde. Als Grundlage für die Vergabe der Verkaufs-Awards werden die aktuellen Verkaufszahlen herangezogen, die vom Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment erhoben werden. Damit die Absatzzahlen in Deutschland überhaupt berücksichtigt werden, darf der durchschnittliche Verkaufspreis des Titels nicht stärker als 20 Prozent von der unverbindlichen Preisempfehlung zum Release abweichen.

„Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Die Festlegung dieser Faktoren obliegt dem game in Zusammenarbeit mit GfK Entertainment“, heißt es zu den Game Sales Awards weiter.

