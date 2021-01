Game Sales Awards Dezember 2020: Cyberpunk 2077, Last of Us Part 2 und mehr ausgezeichnet

Diese Spiele erhielt Auszeichnungen.

Im Dezember 2020 wurden einmal mehr die sogenannten Game Sales Awards vergeben. Dabei handelt es sich um Auszeichnungen, die ab einer gewissen in Deutschland erreichten Verkaufszahl vergeben werden.

Für den Platin Award sind mindestens 200.000 Verkäufe erforderlich. Im Dezember konnte „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ diese Hürde knacken.

Spiele, die mindestens 100.000 Mal verkauft wurden, erhielten den Gold Award. Entsprechend ausgezeichnet wurden „51 Worldwide Games“, „Just Dance 2021“ und „Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung“.

Auch mehrere Sonderpreise wurden vergeben. „Animal Crossing: New Horizons“ knackte die Millionenmarke. „Assassin’s Creed Valhalla“, „Cyberpunk 2077“ und „The Last of Us Part 2“ durchbrachen in Deutschland die Marke von jeweils 500.000 Verkäufen.

Games Sales Awards im Dezember

Game Sales Award Sonderpreis für über eine Million verkaufte Spiele:

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo/Nintendo)

Game Sales Award Sonderpreis für über 5000.000 verkaufte Spiele:

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft Montreal/Ubisoft)

Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED/Bandai Namco Entertainment)

The Last of Us Part 2 (Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment)

Game Sales Award in Platin:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment)

Game Sales Award in Gold:

51 Worldwide Games (Nintendo/Nintendo)

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (Koei Tecmo Games/Nintendo)

Just Dance 2021 (Ubisoft/Ubisoft)

Zum Thema

Die komplette Pressemeldung des Game (Verband der deutschen Games-Branche) könnt ihr euch hier anschauen. Grundlage sind die aktuellen Verkaufszahlen des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu .