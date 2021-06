Elden Ring: Frische Artworks zum düsteren Action-Rollenspiel

Vor wenigen Tagen bedachten uns die Entwickler von From Software mit dem ersten Gameplay-Trailer zum düsteren Action-Rollenspiel "Elden Ring". Ergänzend dazu erreichte uns nun ein frisches Quartett an Artworks.

"Elden Ring" erscheint 2021.

Nachdem sich das ambitionierte Rollenspiel in der Vergangenheit über einen langen Zeitraum ziemlich rar machte, bedachten uns die Entwickler von From Software vor ein paar Tagen endlich mit einem ersten ausführlichen Gameplay-Trailer zu „Elden Ring“.

Ergänzend dazu erreichten uns frische Artworks, die in unserer Galerie zur Ansicht bereit stehen und einmal mehr das düstere Setting von „Elden Ring“ in den Mittelpunkt rücken. Wie die Verantwortlichen von From Software im Rahmen des „Summer Game Fest 2021“ bestätigten, wird „Elden Ring“ am 21. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Eine Spielwelt aus der Feder des Autoren George R. R. Martin

„Elden Ring“ verfrachtet euch genau wie die „Dark Souls“-Abenteuer in eine düstere offene Welt, in der knackige Kämpfe auf euch warten. Die Lore und die Spielwelt des neuen From Software-Projekts stammen dabei aus der Feder des gefeierten Autoren George R. R. Martin, der sich vor allem mit „Game of Thrones“ einen Namen machte und der finalen Version von „Elden Ring“ laut eigenen Anhaben bereits entgegenfiebert.

„Wirklich, es ist mehrere Jahre her, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe, aber sie kamen regelmäßig vorbei und zeigten mir einige Monster, die sie entworfen hatten, oder die neuesten Spezialeffekte. Das Spiel hat sich sehr langsam entwickelt und kommt jetzt im Januar heraus. Ich freue mich genauso wie alle anderen darauf, es zu sehen“, gab er kürzlich in einem aktuellen Interview zu verstehen.

