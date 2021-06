NEO The World Ends with You: Demo erscheint morgen – Neuer Trailer

Im kommenden Monat wird "NEO: The World Ends with You" unter anderem für die PlayStation 4 veröffentlicht. Wer zunächst Probe spielen möchte, bekommt dank einer Demo, die morgen erscheint, die Möglichkeit dazu geboten.

Mit „NEO: The World Ends with You“ nimmt das ungewöhnliche Abenteuer aus dem Hause Square Enix im kommenden Monat Kurs auf neue Plattformen – darunter die PlayStation 4.

Wer noch nicht so genau wissen sollte, was er von „NEO: The World Ends with You“ zu halten hat und vor dem Kauf gerne Probe spielen möchte, darf sich freuen. Wie Square Enix bekannt gab, wird am morgigen Freitag, den 25. Juni 2021 eine spielbare Demo zu „NEO: The World Ends with You“ veröffentlicht, die ab 19 Uhr unserer Zeit für die PS4 und Nintendos Switch erhältlich sein wird.

Neuer Trailer stimmt auf das Abenteuer ein

Begleitet wird der nahende Release der Probefassung von einem neuen Trailer zu „NEO: The World Ends with You“, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Die finale Version des Action-Rollenspiels wird am 27. Juli 2021 für die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht. Im Laufe des Sommers folgt zudem eine Umsetzung für den PC, die über den Epic Games Store angeboten wird.

In „NEO: The World Ends With You“ übernehmt ihr die Rolle von Rindo, dem Anführer der Wicked Twisters, und steht vor der Aufgabe, das Spiel der Reaper zu überleben und zu gewinnen. Des Weiteren verbündet ihr euch mit farbenfrohen Charakteren, sammelt Pins, um euch mit mächtigen Psych-Fähigkeiten auszurüsten, die in den Kämpfen zum Einsatz kommen.

