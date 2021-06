PS4 & PS5: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

Nächste Woche erscheinen fünf neue Spiel für PS4 und PS5.

Nachdem diese Woche eine durchaus stattliche Anzahl neuer Games veröffentlicht wurde, geht es die nächsten Tage wieder etwas ruhiger zu. In der kommenden Woche erscheinen summa summarum fünf neue Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5 im Handel. Auf welche Titel ihr euch genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend etwas genauer ansehen.

Curved Space (PS4, PS5)

Release: 29. Juni 2021

Twin-Stick-Shooter haben mittlerweile Seltenheitswert und solltet ihr ein Fan dieses Genres sein, dann könnte euch eventuell „Curved Space“ zusagen. Dieses orientiert sich an klassischen Vertretern seiner Art und entführt euch in die Weiten des Weltalls, wo ihr euer Geschick in gekrümmten Landschaften beweisen müsst.

Dabei müsst ihr natürlich nach allerlei Waffen-Power-Ups und Upgrades suchen, während ihr versucht, dem feindlichen Feuer auszuweichen. Auf euch wartet dabei unter anderem ein Story-Modus, in dem ihr euch auch gefährlichen Bossgegnern entgegenstellen müsst. In weiteren Spielmodi, darunter einem Arena- und Survival-Modus, könnt ihr euch mit Spielern aus aller Welt um einen Platz in der Bestenliste messen.

Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol (PS4)

Release: 29. Juni 2021

Fans von Retro-Adventure-Games dürften derweil bei dieser Veröffentlichung frohlocken, denn mit „Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol“ erscheinen zwei absolute Klassiker aus dem Hause Lucasarts für die PS4. Während die Entwickler die Geschichten der beiden Titel unangetastet lassen, dürfen sich Fans auf einige kleine Neuerungen sowie Überarbeitungen freuen.

Beide Titel wurden grafisch etwas aufgehübscht und bieten euch erstmals die Möglichkeit, überall zu speichern, um Frustmomenten vorzubeugen. Darüber hinaus erwarten euch Achievements, ein 2-Spieler-Modus und ein Museum, in dem ihr einen Blick hinter die Kulissen der zwei Games werfen dürft.

Doki Doki Literature Club Plus! (PS4, PS5)

Release: 30. Juni 2021

Bei „Doki Doki Literature Club Plus!“ handelt es sich um einen Re-Release des gleichnamigen Spiels, das ursprünglich bereits 2017 veröffentlicht wurde. Vom süßen Look der Anime-Mädchen solltet ihr euch hier übrigens nicht blenden lassen, denn bei diesem Titel handelt es sich um ein waschechtes Psycho-Horror-Game.

Dabei kommt diese Version mit einigen Neuerungen daher. Unter anderem dürft ihr euch auf sechs komplett neue Nebengeschichten freuen, in denen ihr mehr über die Charaktere und Hintergrundgeschichten der Hauptfiguren erfahren könnt. Darüber hinaus gibt es ebenfalls neue Sammelobjekte und zahlreiche neue Musikstücke. Zudem ergänzten die Macher Warnhinweise für einige besonders heftige Szenen.

Greedfall Gold Edition (PS5)

Release: 30. Juni 2021

Ursprünglich wurde das Fantasy-Rollenspiel bereits 2019 für die letzte Konsolengeneration veröffentlicht, nun wagt es als „Greedfall Gold Edition“ den Sprung auf die New-Gen-Systeme. Dank deren potenterer Hardware dürfen sich Spieler auf einige technische Verbesserungen freuen, etwa eine 4K-Auflösung, kürzere Ladezeiten sowie eine optimierte Performance mit 60 FPS und einer überarbeiteten Grafik.

Des Weiteren ist mit „The de Vespe Conspiracy“ außerdem eine komplett neue Erweiterung im Paket enthalten, die euch in ein bisher unerforschtes Land, genauer eine mystische Insel voller Schätze und Gefahren, entführt. Solltet ihr die PlayStation 4-Fassung des Games bereits in eurer Sammlung haben, dürft ihr übrigens komplett kostenlos auf die PS5-Version upgraden.

TY, der Tasmanische Tiger 2: Die Bumerang-Gang HD (PS4)

Release: 30. Juni 2021

Zum Abschluss haben wir mit „TY, der Tasmanische Tiger 2: Die Bumerang-Gang HD“ noch eine weitere technisch überarbeitete Neuauflage. Das Original erschien im Jahr 2004 unter anderem für die PlayStation 2 und wagt nun unter anderem den Sprung auf die PlayStation 4.

Wie der Name bereits verrät, schlüpft ihr in die Rolle des tasmanischen Tigers Ty, mit dem ihr im Action-Adventure eine Open-World-Umgebung erkundet. Dabei hüpft und kämpft ihr euch durch die Levels, dürft euren Charakter optisch verändern und euch wahlweise in einem Splitscreen-Modus in Kart-Rennen beweisen.

