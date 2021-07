Watch Dogs Legion Bloodline: Dev-Diary liefert frische Eindrücke aus dem Add-on

In wenigen Tagen erscheint mit "Bloodline" die neueste Erweiterung zu "Watch Dogs Legion", mit der unter anderem Aiden Pearce, dem Protagonisten des ersten "Watch Dogs"-Abenteuers der Weg ins Spiel geebnet wird. In einem frisch veröffentlichten Behind-the-Scenes-Video werden euch neue Details geliefert.

"Watch Dogs Legion: Bloodline" erscheint in wenigen Tagen.

Mit „Bloodline“ bekommt das Open-World-Abenteuer „Watch Dogs Legion“ in wenigen Tagen eine neue Erweiterung spendiert.

Zu den interessantesten Features des kommenden Add-ons gehört die Tatsache, dass mit Aiden Pearce der Hauptcharakter des ersten „Watch Dogs“-Abenteuers mit von der Partie ist. Verkörpert wird dieser ein weiteres Mal vom Schauspieler Noam Jenkins, der im Rahmen eines frisch veröffentlichten Behind-the-Scenes-Videos zu Wort kommt. Darüber hinaus liefert euch das besagte Video neue Details und Eindrücke.

Eine Geschichte vor den Geschehnissen des Hauptspiels

Die Geschichte von „Watch Dogs Legion: Bloodline“ setzt vor den Geschehnissen des Hauptspiels ein und rückt die beiden Charaktere Aiden Pearce und Wrench in den Mittelpunkt, die in den Kampf gegen die Unterdrückung hineingezogen werden, der in London tobt. Darüber hinaus warten diverse Nebenquests, die euch einen alternativen Blick auf die Handlung ermöglichen sollen.

Zum Thema: Watch Dogs Legion: Termin und Trailer zur Bloodlines-Erweiterung

„Watch Dogs Legion: Bloodline“ wird am kommenden Dienstag, den 6. Juli 2021 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie Stadia veröffentlicht. Wer den Season-Pass zu „Watch Dogs Legion“ oder die Gold-Edition des Open-World-Titels erworben haben sollte, kann die „Bloodline“-Erweiterung ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

Alle anderen werden separat zur Kasse gebeten.

