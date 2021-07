Bluepoint Games: Weitere Quelle bestätigt die Übernahme durch Sony

Bluepoint Games arbeitete zuletzt am Remake von "Demon's Souls".

Nachdem Sony Interactive Entertainment und Bluepoint Games in den vergangenen Jahren immer wieder erfolgreich zusammenarbeiteten, verdichtete sich vor wenigen Tagen ein weiteres Mal das Gerücht um eine Übernahme von Bluepoint Games.

So wollten die Verantwortlichen von PlayStation Japan ursprünglich die Übernahme der „Returnal“-Macher von Housemarque feiern und veröffentlichten eine falsche Grafik, mit der kurzerhand Bluepoint Games in der Familie der PlayStation Studios Willkommen geheißen wurde. Der entsprechende Tweet wurde jedoch schnell wieder entfernt. Gleichzeitig betonte Bluepoint Games in den letzten Tagen noch einmal seine Unabhängigkeit.

Ist die Übernahme von Bluepoint Games durch Sony Interactive Entertainment damit vom Tisch? Mitnichten. Laut dem als verlässliche Quelle geltenden Insider „Shpeshal_Nick“, der mit seinen Aussagen in der Vergangenheit des Öfteren richtig lag, ist die Übernahme von Bluepoint Games bereits unter Dach und Fach. Allerdings soll diese erst zu gegebener Zeit bestätigt werden.

Zum Thema: Bluepoint Games: PlayStation Japan bestätigt versehentlich die Übernahme des Studios

Bekanntermaßen hielt sich in den letzten Wochen hartnäckig das Gerücht, dass Sony Interactive Entertainment als Ausgleich für den Verzicht auf die digitale E3 2021 eine große Sommerausgabe von „State of Play“ plant. Zu den Überraschungen beziehungsweise Ankündigungen, die das Unternehmen im Rahmen des Events verkünden möchte, soll auch die Übernahme von Bluepoint Games gehören.

Möglicherweise erfahren wir also in den nächsten Wochen mehr. Zuletzt machten die Entwickler von Bluepoint Games mit dem grafisch imposanten Remake zum düsteren Rollenspiel-Klassiker „Demon’s Souls“ von sich reden.

So it seems Sony Japan Twitter already spoiled this surprise? Because I was just now told the surprise was Bluepoint being acquired https://t.co/rQChxA6O4B

— Nick (@Shpeshal_Nick) July 5, 2021