Bluepoint Games: Studio reagiert offenbar auf die aktuellen Übernahmegerüchte

Bluepoint Games: Steht das Unternehmen vor einer Übernahme durch Sony Interactive Entertainment?

In dieser Woche bestätigte Sony Interactive Entertainment die Übernahme von gleich zwei neuen Studios: Die „Returnal“-Macher von Housemarque auf der einen und die Portiertungsexperten von Nixxes Software auf der anderen Seite.

Darüber hinaus kam das Gerücht auf, dass sich Sony Interactive Entertainment zudem das Studio Bluepoint Games sicherte, das zuletzt mit dem Remake zu „Demon’s Souls“ auf sich aufmerksam machte. Den vermeintlich entscheidenden Hinweis sollte eine Grafik geliefert haben, die offenbar von PlayStation Japan versehentlich in Umlauf gebracht und schnell wieder gelöscht wurde. In der besagten Grafik wurde Bluepoint Games in der PlayStation-Familie Willkommen geheißen. Doch was sagen die Verantwortlichen des Studios selbst zu den aktuellen Übernahmegerüchten?

Studio betont offenbar seine Unabhängigkeit

Für eine direkte Stellungnahme zu den Gerüchten um die mögliche Übernahme waren die Verantwortlichen von Bluepoint Games bisher nicht zu haben. Allerdings scheint das Studio seine Unabhängigkeit auf anderem Wege zu betonen. Seit der Veröffentlichung der eingangs erwähnten Grafik hat Bluepoint Games bekräftigt, dass wir es hier mit einem „völlig unabhängigen, selbstfinanzierten Studio“ zu tun haben.

Dieser Hinweis wurde sowohl der Twitter-Biografie von Bluepoint Games als auch den aktuellen Stellenausschreibungen hinzugefügt und lässt die Vermutung aufkommen, dass eine Übernahme des Studios durch Sony Interactive Entertainment alles Andere als unter Dach und Fach ist. Denkbar wäre beispielsweise, dass es in der Tat zu entsprechenden Gesprächen kam, diese jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

In wie weit eine Übernahme von Bluepoint Games damit vom Tisch ist, wird die Zeit zeigen.

