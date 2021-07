Nacon Connect 2021: Zahlreiche Präsentationen versprochen – Der Trailer zum morgigen Event

"Test Drive Unlimited: Solar Crown" wird im Rahmen des "Nacon Connect 2021"-Events thematisiert.

Auch der Publisher Nacon setzt in diesem Jahr auf ein rein digitales Event, auf dem verschiedene ausgewählte Titel präsentiert werden sollen.

Das besagte Event trägt den Namen „Nacon Connect 2021“ und wird am morgigen Dienstag, den 6. Juli 2021 um 19 Uhr Abends unserer Zeit starten. Wer das Event live mitverfolgen möchte, wird auf dem offiziellen Youtube-Kanal fündig. Zur Einstimmung auf das die morgige „Nacon Connect 2021“ steht ab sofort ein frischer Teaser-Trailer bereit, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Doch welche Inhalte werden im Rahmen der „Nacon Connect 2021“ im Detail präsentiert? Auch diesbezüglich sorgten die Verantwortlichen von Nacon für Klarheit und gaben bekannt, dass wir uns unter anderem auf Updates zu „Test Drive Unlimited: Solar Crown“, „WRC 10“, „Der Herr der Ringe: Gollum“, „Vampire: The Masquerade – Swansong“, „Blood Bowl 3“, „Roguebook“ oder „Session“ einstimmen können.

Bei den Updates zu bereits angekündigten Titeln wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen stellt uns Nacon gleich drei Neuankündigungen in Aussicht, die im Zuge der „Nacon Connect 2021“ vorgestellt werden. Womit wir es hier im Detail zu tun haben, erfahren wir im Laufe des morgigen Abends.

