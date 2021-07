F1 2021: Fahrerwertungen erklärt und Launch-Trailer

Die Fahrer in "F1 2021" haben unterschiedliche Werte. Doch auf welcher Basis werden sie berechnet? Zudem steht ab 17 Uhr der Launch-Trailer zum Rennspiel bereit.

Ab der kommenden Woche könnt ihr euch in das Renngeschehen stürzen.

„F1 2021“ nähert sich der Veröffentlichung. Der Launch des Rennspiels erfolgt am 16. Juli 2021. Im Vorfeld gaben die Entwickler einige Details zu den Bewertungen der einzelnen Fahrer preis. Sie werden anhand mehrerer Metriken berechnet:

Erfahrung: Basierend auf der Anzahl der Rennen, die ein Fahrer in seiner Karriere bestritten hat. Rennfertigkeit: Basierend auf den gewonnenen oder verlorenen Positionen in einem Rennen, verglichen mit dem Durchschnitt für einen bestimmten Startplatz. Achtsamkeit: Ein Maß für die Fähigkeit des Fahrers, Zwischenfälle und Strafen in einem Rennen zu vermeiden. Tempo: Ein Maß für die besten Rundenzeiten eines Fahrers – je näher er an der schnellsten Runde in einem Rennen ist, desto höher die Punktzahl Gesamtwertung: Berücksichtigt alle oben genannten Punkte, berechnet mit einem gewichteten Durchschnitt.

Zu den am höchsten bewerteten Fahren gehören Lewis Hamilton und Max Verstappen mit jeweils 95 Punkten in der Gesamtbewertung, auch wenn sich die einzelnen Metriken voneinander unterscheiden. Während es bei Hamilton in der Reihenfolge der oben genannten ersten vier Punkte Werte von 92, 94, 89 und 98 sind, kommt Verstappen auf 69, 96, 96 und 97. Weitere Fahrerkarten findet ihr auf der Formula1-Webseite.

Launch-Trailer ab 17 Uhr im Youtube-Stream

Auch der Launch-Trailer von „F1 2021“ lässt nicht mehr lange auf sich warten. Die Premiere erfolgt am heutigen 9. Juli 2021 um 17 Uhr. Im Anschluss könnt ihr den Clip nachfolgend starten:

„F1 2021“ kommt am 16. Juli 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt. Vorbesteller erhalten bei teilnehmenden Händlern das „Braking Point“-Inhaltspack. Das Set besteht aus exklusiven und von den fiktiven Stars des neuen Story-Modus inspirierten Spielobjekten sowie 5.000 PitCoins. Mehr zum Rennspiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

