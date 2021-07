AWAY The Survival Series: PS5-Version und Fotomodus bestätigt

"AWAY: The Survival Series" wurde für eine weitere Plattform bestätigt. Dabei handelt es sich um die PS5, auf der ihr den Titel ab Spätsommer spielen könnt.

Einen präzisen Release-Termin bekam "AWAY: The Survival Series" bislang nicht.

Eigentlich sollte „AWAY: The Survival Series“ schon längst auf dem Markt verweilen. Doch sorgten Verzögerungen dafür, dass ihr euch bis zum Spätsommer 2021 gedulden müsst. Immerhin: Der Launch erfolgt in diesem Zeitraum für eine weitere Plattform. Auf dem PlayStation Blog gab Breaking Walls heute bekannt, dass PS5-Besitzer in den Genuss einer eigenständigen Fassung kommen werden.

Die PS5-Version des Spiels bietet laut der Aussage des Marketing-Leads Taraneh Dohmer die beste Grafik für die Naturdoku. „Die beeindruckenden technischen Möglichkeiten der PS5 werden voll ausgereizt, um die realistische Spielwelt in höchsten Details erstrahlen zu lassen und sie wahrlich zum Leben zu erwecken“, so die weiteren Worte.

Fotomodus bestätigt

Mit der Ankündigung der PS5-Version kam es zu einer weiteren Bestätigung: „AWAY: The Survival Series“ wird einen Fotomodus erhalten. Damit könnt ihr das Geschehen jederzeit pausieren und eure Spielfigur von jedem Blickwinkel aus betrachten. Doch trotz der Pause bewegt sich die Umgebung im Hintergrund weiter.

„Fans von Fotografie werden sich sicher über die umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten freuen, darunter Schieberegler für Tiefenschärfe und Filter für den perfekten Schnappschuss“, so Dohmer weiter.

Auch die Gottesanbeterin wurde als spielbares Tier bestätigt. Sie gesellt sich zu vielen weiterem Protagonisten. So könnt ihr als Frosch durch die Landschaft hüpfen und eure Beute mit eurer langen Zunge überraschen. Auch ist es möglich, als Käfer durch verlassene Gebäude zu krabbeln, um mehr über die neue Welt zu erfahren.

Und als Gottesanbeterin flattert ihr von Baum zu Baum. Zu den spielbaren Tieren gehören außerdem Salamander, Käfer, Frosch, Spinne, Skorpion und mehr. Weitere Details und Videoschnippsel zum heutigen Thema findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

