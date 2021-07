Aragami 2: Stealth und das Kampfsystem im neuen Entwickler-Video

Zum Start ins Wochenende bedachten uns die Entwickler von Lince Works mit einem umfangreichen Entwickler-Video zum Stealth-Action-Titel "Aragami 2". In diesem dreht sich alles um die Stealth-Mechaniken und das Kampfsystem.

"Aragami 2" erscheint im September 2021.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Merge Games arbeiten die Entwickler von Lince Works an „Aragami 2“, das sich für die Konsolen sowie den PC in der Mache befindet.

Den Start ins Wochenende versüßten uns die beiden Studios mit einem umfangreichen Entwickler-Video zu „Aragami 2“, das uns zahlreiche neue Eindrücke aus dem Spielgeschehen liefert. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal das Kampfsystem des Nachfolgers sowie die Stealth-Mechaniken, die im Kampf über Leben und Tod entscheiden können.

Kampagne alleine oder kooperativ spielbar

In „Aragami 2“ schlüpfen die Spieler in die Rolle der namensgebenden Elite-Krieger, der Aragami. Die Aragami, Opfer eines übernatürlichen Leidens, das den Körper zerfrisst und den Geist verschlingt, verfügen über die Fähigkeit, die Schatten zu kontrollieren. Eine Fertigkeit, die den Kriegern vor allem im Kampf zugute kommt und den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen kann.

Zum Thema: Aragami 2: Neuer Gameplay Trailer verrät den Releasetermin

Mit Hilfe ihrer übermenschlichen Kräfte erfüllen die Aragami ihre Missionen – Aufträge, die im gesamten Tal ausgeführt werden, um das Überleben des Dorfes zu sichern und gleichzeitig durchtriebene Invasoren zurückzutreiben. Gespielt werden kann die Kampagne sowohl alleine als auch kooperativ mit drei Spielern.

„Aragami 2“ wird am 17. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

