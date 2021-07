US-Charts: Die meistverkauften Videospiele im Juni – Ratchet & Clank an der Spitze

Die NPD Group veröffentlichte heute die Juni-Charts aus den Vereinigten Staaten. Die Auflistung zeigt uns, welche Spiele bei den Amerikanern im vergangenen Monat am beliebtesten waren.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" war letzten Monat das meistverkaufte Spiel in den USA.

Das Marktforschungsunternehmen NPD Group stellte heute die monatlichen Videospielcharts aus den USA bereit. Dadurch verdeutlicht, wie erfolgreich die Neuerscheinungen „Ratchet & Clank: Rift Apart“, „Mario Golf: Super Rush“ und „Scarlet Nexus“ in den Vereinigten Staaten waren. Zwischen diesen beiden Titeln befindet sich allerdings ein bekannter Dauerbrenner.

Während sich der exklusive PS5-Titel an der Spitze befindet, sehen wir den neuen „Mario Golf“-Ableger auf dem dritten Platz. „Call of Duty: Black Ops Cold War“ quetscht sich dazwischen und belegt somit Platz zwei.

Eine weitere Neuerscheinung konnte auf dem fünften Platz einsteigen. Das Anime-Rollenspiel „Scarlet Nexus“ kommt bei den Amerikanern gut an und verkaufte sich sowohl auf der PlayStation als auch auf der Xbox außerordentlich gut.

Die Rückkehr von „Tony Hawks Pro Skater 1+2“ lässt sich durch den Switch-Release am 25. Juni begründen. Auch „Sea of Thieves“ rückte weit nach vorne, was auf die Veröffentlichung der „A Pirate’s Life“ zurückzuführen ist.

Neben den Verkäufen im Einzelhandel wurden auch digitale Verkaufsdaten von den Publishern berücksichtigt. Allerdings veröffentlicht nicht jedes Unternehmen Informationen zu den Digitalverkäufen, zum Beispiel Nintendo oder Activision Blizzard. Zudem wurden bei der Baseball-Simulation „MLB: The Show 21“ die digitalen Xbox-Verkäufe ausgelassen.

Die Platzierungen in der Übersicht

(Neu) Ratchet & Clank: Rift Apart (4) Call of Duty: Black Ops Cold War (Neu) Mario Golf: Super Rush (3) MLB: The Show 21 (Neu) Scarlet Nexus (1) Resident Evil Village (7) Mario Kart 8 Deluxe (10) Minecraft (12) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (6) Mortal Kombat 11 (9) Animal Crossing: New Horizons (11) Call of Duty: Modern Warfare (14) Super Smash Bros. Ultimate (17) Assassin’s Creed Valhalla (13) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (2) Mass Effect: Legendary Edition (51) Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (19) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (20) Pokemon Sword and Shield (36) Sea of Thieves

Die EU-Charts könnt ihr euch hier ansehen. Dort wurden die meistverkauften Spiele der ersten Jahreshälfte aufgelistet.

Laut einem Analysten der Firma lagen die Ausgaben für Videospiele, entsprechende Inhalte und Zubehör im Juni bei 4,9 Milliarden US-Dollar. Im vorherigen Jahr waren es fünf Prozent weniger.

Quelle: NPD Group (via VentureBeat)

