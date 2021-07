EU-Charts: Die meistverkauften Spiele in der ersten Jahreshälfte 2021

Auf den PlayStation-Konsolen verkauften sich "Ratchet & Clank: Rift Apart" und "FIFA 21" am besten.

Eine Sonderauswertung von Gfk Entertainment zeigt uns, welche Videospiele sich im ersten Halbjahr 2021 am besten verkauft haben. Neben den allgemeinen Topsellern wurden die meistverkauften Spiele auf den einzelnen Plattformen aufgezählt. Dabei wurden die physischen Verkäufe von insgesamt 19 europäischen Ländern berücksichtigt.

Am besten verkauft hat sich der Switch-Titel „Super Mario 3D World + Bowser Fury“. Unter anderem in Deutschland, Österreich und der Schweiz belegt der allseits beliebte Klempner den ersten Platz.

Auf dem zweiten Platz befindet sich die Fußball-Simulation „FIFA 21“, die in gleich elf Ländern die Spitze für sich beanspruchen konnte. Die Bronzemedaille geht ebenfalls an einen Nintendo-Titel: „Mario Kart 8 Deluxe“, das in neun Ländern unter den ersten drei Plätzen zu finden war. Auch das Kult-Spiel „Minecraft“ verkauft sich nach wie vor ausgezeichnet und besetzt immerhin in Finnland den Spitzenplatz.

Zusätzlich wurden die beliebtesten Spiele auf den verschiedenen Plattformen ermittelt. Auf der PlayStation 5 verkaufte sich das shooterlastige Jump ’n‘ Run „Ratchet & Clank: Rift Apart“ am besten, das erst im vergangenen Monat in den Handel gekommen ist. Die Besitzer einer Xbox Series X griffen am liebsten zu Capcoms neuestem Horror-Ableger „Resident Evil Village“.

Die PC-Spieler kauften am häufigsten die in die Jahre gekommene Lebenssimulation „Die Sims 4“. Bei Nintendo befindet sich logischerweise „Super Mario 3D World + Bowser Fury“ auf Platz eins.

Die Bestseller übersichtlich aufgelistet

PS5:

Ratchet & Clank: Rift Apart Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Resident Evil Village

PS4:

FIFA 21 GTA 5 The Last of Us Part 2

Xbox Series X/S:

Resident Evil Village Immortals: Fenyx Rising It Takes Two

Xbox One:

FIFA 21 Cyberpunk 2077 Assassin’s Creed Valhalla

Nintendo Switch:

Super Mario 3D World + Bowser Fury Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons

PC:

Die Sims 4 Landwirtschafts-Simulator 19 – Premium Edition Landwirtschafts-Simulator 19 – Platinum Edition

In Deutschland sind bei den Spitzenreitern keine Unterschiede zu erkennen. Auch hierzulande belegen die oben genannten Bestseller den ersten Platz.

