Deathloop: Neuer Trailer stellt die Vorbesteller-Boni und die Deluxe-Edition vor

Heute bedachten uns Bethesda Softworks und die Entwickler der Arkane Studios mit einem frischen Trailer zu "Deathloop". In diesem wird auf die Vorbesteller-Boni und die Inhalt der Deluxe-Edition eingegangen.

"Deathloop" erscheint im September 2021.

Mit dem Zeitschleifen-Shooter „Deathloop“ erscheint in weniger als zwei Monaten der neueste Titel der „Dishonored“-Macher der Arkane Studios.

Um uns den Titel noch einmal in Erinnerung zu rufen und interessierte Spieler zur Vorbestellung zu animieren, veröffentlichten Bethesda Softworks und die Entwickler der Arkane Studios heute einen neuen Trailer zu „Deathloop“. In diesem werden euch zum einen die Boni für Vorbesteller vorgestellt.

Die Vorbesteller-Boni in der Übersicht

Einzigartige Waffe: Machete des Kaiserlichen Schutzherrn (PS5-exklusiv)

Charakter-Skin: Sturmreiter Colt

1 Siegel (ausrüstbarer Buff)

Darüber hinaus wird kurz auf die Inhalte der Deluxe-Edition eingegangen, die unter anderem exklusive Waffen und Skins bietet.

Die Inhalte der Deluxe-Edition

Einzigartige Waffe: TranStar-Fräse (PS5-exklusiv)

Einzigartige Waffe: „Reiche Auslese“-Tribunal

Einzigartige Waffe: .44-Karat-Vierpfünder

Charakter-Skin: Party-Crasher Colt

Charakter-Skin: Scharfschützin Julianna

Original Game Soundtrack (Auswahl)

2 Siegel (ausrüstbare Buffs)

„Deathloop“ wird am 14. September 2021 für den PC sowie die PlayStation 5 veröffentlicht und erzählt die Geschichte des Protagonisten Colt. Dieser erwacht am Strand der geheimnisvollen Insel Blackreef und findet sich in einer tödlichen Zeitschleife wieder.

Um diese zu durchbrechen, muss Colt innerhalb von 24 Stunden eine bestimmte Anzahl an Zielen auszuschalten. Scheitert er bei diesem Vorhaben, erlebt er den Tag aufs Neue und sieht sich erneut mit einer tödlichen Jagd auf seine Person konfrontiert.

