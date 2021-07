Deathloop: Entwickler hoffen auf den Bloodborne-Effekt

"Deathloop" erscheint im September 2021 für die PS5.

Mit „Deathloop“ erscheint im September dieses Jahres das neueste Werk der „Prey“- und „Dishonored“-Macher der Arkane Studios.

Wie Dana Nightingale von den Arkane Studios via Twitter zu verstehen gab, hofft sie darauf, dass „Deathloop“ bei den Spielern den sogenannten „Bloodborne“-Effekt auslösen wird. Doch was ist damit gemeint? Laut eigenen Angaben bezieht sich Nightingale auf die Tatsache, dass viele Spieler nach „Bloodborne“ zu den älteren Werken von From Software zurückkehrten und „Demon’s Souls“ beziehungsweise die „Dark Souls“-Trilogie ein weiteres Mal in Angriff nahmen.

Spiele der Arkane Studios sollen aus einem neuen Blickwinkel betrachtet werden

Bei einem erneuten Durchspielen der älteren Titel soll es allerdings nicht bleiben. Stattdessen sorgt „Deathloop“ laut Nightingale im Optimalfall dafür, dass die Spieler ältere Arkane-Titel wie „Dishonored“ oder „Prey“ aus einem neuen Blickwinkel betrachten und auf eine andere Art und Weise durchspielen. Dies wiederum würde zu ganz neuen Spielerfahrungen in bereits abgeschlossenen Titeln führen.

Weiter führte Nightingale aus, dass sie „Bloodborne“ für den unterhaltsamsten Titel im Portfolio von From Software hält. Ähnlich soll es sich mit „Deathloop“ verhalten, das im Vergleich zu früheren Titeln der Arkane Studios einige ungewöhnliche Mechaniken bietet und den Spieler stets auf Neue überraschen wird.

„Deathloop“ erscheint nach einer weiteren Verschiebung nun am 14. September 2021 für den PC und die PlayStation 5. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll laut den Arkane Studios vor allem dem finalen Feinschliff und der grundlegenden Qualität des Zeitschleifen-Shooters zugute kommen.

I think „DEATHLOOP“ is Arkane Lyon’s Bloodborne. — Dana Nightingale (@DanaENight) June 30, 2021

