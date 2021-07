DiRT 5: Update 5.00 mit PS5-Verbesserungen veröffentlicht – Changelog

Für "DiRT 5" wurde das Update 5.00 veröffentlicht. Was sich damit ändert, verrät der offizielle Changelog. Unter anderem nimmt sich der Patch den DualSense-Features an.

Vom neuen Update profitieren nicht zuletzt PS5-Spieler.

Codemasters hat das Rennspiel „DiRT 5“ mit einem Update auf die Version 5.00 angehoben. Damit wurden verschiedene Fehler behoben, die DualSense-Unterstützung verbessert und neue Inhalte in das Spiel gebracht.

Ein Teil des neuen Updates ist das „Super Size Content Pack“, das allerdings nicht kostenlos vergeben wird. Die Zugriffsberechtigung erfolgt über verschiedene Editions von „DiRT 5“. Auch kann es separat aus dem PlayStation Store bezogen werden. 11,99 Euro kostet der Download.

Changelog zum DiRT 5-Update 5.00

Inhalt und Funktionen:

Super Size Content Pack: Vier neue Autos mit verschiedenen Lackierungen (Bentley Continental GT Ice Race Car, Rezvani Tank, Volkswagen Atlas Cross Sport Baja Concept, Armada Rock Racer), 27 Karriere-Events, zwei Karriere-Sponsoren (Toblerone, Power Maxed), zusätzliche Anpassungsgegenstände

Parts Unknown Playgrounds Update: Neues Set von Weltraum-Themengegenständen im Erstellungsmodus und neue Location: Papoose Lake

Zwei neue Strecken in Brasilien – Sao Conrado und Rio Seafront – mit zusätzlichen Rückwärtsvarianten

Ikonische Lackierungen für fünf Autos hinzugefügt: Citroen C3 R5, BMW M2 Competition, Porsche Cayenne Transsyberia, Fiat Abarth 124 Rally, Ford F-150 Raptor Prerunner von Deberti Design

Playgrounds: Wöchentliche Herausforderungen und Schöpfer-Belohnungen hinzugefügt

PS5: Weitere Haptik- und adaptive Trigger-Unterstützung hinzugefügt

Technische Änderungen:

Online: Öffentliche Playlists für die Modi Rennen und Party wurden mit neuen Ereignissen aktualisiert

PS4/5: Möglichkeit implementiert, alle Kontospeicherfortschritte zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5 zu übertragen

PS5: Benutzersteuerung der Rumble-Intensität über DualSense-Controller hinzugefügt

40 zusätzliche Spieler-Levels hinzugefügt, wodurch der maximal mögliche Spieler-Level auf 200 steigt, mit einem freischaltbaren Gegenstand beim Erreichen von Level 200

12 von der Community aufgenommene Fotos im Fotomodus wurden als Ladebildschirme dem Spiel hinzugefügt

Fotomodus: Behebung von Problemen mit der Unschärfe von weit entfernten Points of Interest, wie z. B. der Milchstraße in Arizona

Wenn ihr ein Lenkrad verwendet, deaktivieren die Eingabeeinstellungen jetzt den Schieberegler ‚Trigger-Feedback‘.

Weitere Korrekturen für Fälle, in denen eine Trophäe nicht zum richtigen Zeitpunkt freigeschaltet wurde.

Fix für das Ghosts-Setup und die Anzeige, wenn der Spieler die schnellste globale Zeit setzt

Optionen für Benutzereingaben beim Laden einer privaten Lobby entfernt, die dazu führen konnten, dass Spieler in eine leere Lobby wechseln

Allgemeine Performance- und technische Updates zur Verbesserung der Spielperformance und Lebensqualität

Codemasters hat für das laufende Jahr zahlreiche „DiRT 5“-Inhalte angekündigt, darunter Events, Features, Playgrounds und mehr. Einige dieser Erweiterungen landeten bereits im Spiel. Weitere dürften folgen.

Weitere Meldungen zu DiRT 5:

Zudem befindet sich das Unternehmen mittlerweile in den Händen von Electronic Arts, das sich gegen Take-Two durchsetzen konnte und ein höheres Gebot für den Kauf des Studios abgab. In welche Richtung es letztendlich geht, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu DiRT 5