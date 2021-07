DiRT 5: Bentley Continental GT, Armada Rock Racer und mehr in neuen Videos

"Dirt 5" erhält in Kürze neue Inhalte. Einige dieser Autos und Streckenabschnitte zeigen sich in frisch veröffentlichten Videos.

Das Rennspiel „DiRT 5“ wird am 20. Juli 2021 mit einem Update auf die Version 5.0 gebracht. Damit finden unter anderem Verbesserungen in den Titel, von denen Besitzer einer PS5 profitieren. Eine Übersicht über die Neuerungen halten wir hier für euch bereit.

Parallel zum Update wird am selben Tag ein Premium-DLC namens „Super Size Content Pack“ zum Download bereitgestellt. Er steht für Besitzer der Amplified/Year One Edition von „DiRT 5“ ohne Zusatzkosten zur Verfügung und kann auch separat erworben werden.

27 Events und vier neue Fahrzeuge

Die neue Erweiterung enthält 27 neue Karriere-Events und vier neue Fahrzeuge sowie einige neue Sponsoren, Lackierungen und Anpassungsmöglichkeiten. Um euch rechtzeitig mit den neuen Rennboliden vertraut zu machen, wurden mehrere Videos veröffentlicht, die einige Fahrzeuge und Streckenabschnitte vorstellen. Die Clips findet ihr unterhalb dieser Zeilen und auf der Youtube-Seite der „DiRT“-Reihe eingebunden.

Mit dem zugrundeliegenden Update nimmt sich Codemasters auch den Features des PS5-Controllers an. Das Unternehmen verspricht eine ganze Menge neuer Inhalte, darunter eine „volle Haptik- und Adaptive-Trigger-Unterstützung“ für den DualSense-Controller.

Ergänzend können sich PS5- und PS4-Spieler auf neue Inhalte für den Playgrounds-Modus einstellen, darunter wöchentliche Herausforderungen und Belohnungen für den Ersteller, neue Trophäen zum Sammeln und zwei neue Rennstrecken.

Weitere Meldungen zu DiRT 5:

Die Verbesserungen, Strecken und erwähnten PS5-spezifischen Erweiterungen werden am 20. Juli 2021 mit dem Spiel-Update kostenlos verfügbar gemacht. Die Autos sind an den Premium-DLC gebunden. Mehr zu „DiRT 5“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend die Videos zu den neuen Inhalten des „Super Size Content Pack“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu .