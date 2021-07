Hunt Showdown: Neue Map „DeSalle“ vorgestellt – Trailer & Details

Mit "DeSalle" wurde heute die neueste Map des PvPvE-Shooters "Hunt: Showdown" vorgestellt. Diese steht in der PC-Version ab sofort zur Verfügung und zeigt sich passend dazu in einem neuen Trailer.

"Hunt: Showdown" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Nach wie vor wird der von Crytek entwickelte und veröffentlichte Multiplayer-Shooter „Hunt: Showdown“ mit Updates und neuen Inhalten unterstützt.

Wie das Studio bekannt gab, steht auf dem PC ab sofort eine neue Map bereit, die den Namen „DeSalle“ trägt und laut Entwicklerangaben einen neuen Ansatz verfolgt. So warten insgesamt 16 neue Compounds darauf, von den Spielern erkundet zu werden. Die Konsolen werden nach dem aktuellen Stand der Dinge Anfang August mit der mittlerweile dritten neuen Karte von „Hunt: Showdown“ versorgt.

Trailer stellt euch die neue Map vor

Zu den spielerischen Besonderheiten von „DeSalle“ gehört laut Crytek die Tatsache, dass sich das Gameplay dieses Mal auf den vertikalen Aspekt konzentriert. Dadurch wird für noch mehr Routen zu den anderen Compounds und frische Gameplay-Mechaniken gesorgt.

Zum Thema: Crytek: Übernahme des Crysis-Entwicklers durch Tencent im Gespräch

„Ober- und Unter-DeSalle, die beiden Haupt-Compounds der Map, sind so ineinander verschlungen, dass ein Wild-West-Feeling aufkommt, bei dem die Spieler sogar durch die Türen eines Saloons stürmen können – und vieles mehr. Spieler bekämpfen sich dabei nicht nur in Städten, sondern auch in einem Herrenhaus, einem Steinbruch, einem Gefängnis und an vielen weiteren Orten“, so die Beschreibung der neuen Map.

Weitere Details und Eindrücke zur neuen „DeSalle“-Karte liefert euch der folgende Trailer.

