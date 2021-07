Assassin’s Creed: Nach 16 Jahren – Art Director Lacoste verlässt Ubisoft

Der Art Director hinter der "Assassin's Creed"-Reihe verlässt Ubisoft.

In einer kurzen Mitteilung wandte sich Raphael Lacoste an die Spieler und kündigte an, dass er den französischen Publisher Ubisoft verlassen wird.

Lacoste arbeitete über einen Zeitraum von 16 Jahren bei Ubisoft und wirkte an zahlreichen Projekten mit. Einen Namen machte er sich vor allem durch sein Mitwirken an insgesamt acht „Assassin’s Creed“-Abenteuern. Lacoste bekleidete dabei den Posten des Art Directors und war bereits in die Entwicklung des ersten „Assassin’s Creed“-Titels aus dem Jahr 2007 involviert.

Eigenen Angaben zufolge machte sich Lacoste die Entscheidung, Ubisoft zu verlassen, nicht leicht. Allerdings gab die Suche nach neuen Herausforderungen den Ausschlag. „Guten Morgen alle. Nicht ohne Emotionen muss ich euch sagen, dass ich mich nach acht Assassins Creeds und 16 Jahren bei Ubisoft entschlossen habe, die Segel zu neuen Abenteuern und Herausforderungen zu setzen“, so Lacoste.

Und weiter: „Ich möchte mich aus vollem Herzen bei unserer wunderbaren Community und den unglaublichen Talenten bedanken, mit denen ich die Chance hatte, in diesen erstaunlichen Jahren zusammenzuarbeiten. Danke auch an Ubisoft für euer Vertrauen und die fantastischen Projekte, die wir gemeinsam zum Leben erweckt haben. Auf Wiedersehen. Denn diese Jahre bleiben unvergesslich.“

