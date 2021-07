Baldo – The Guardian Owls: Termin und Trailer zum Action-Adventure im Anime-Stil enthüllt

Bereits im Jahre 2019 hatten die zuständigen Entwickler von Naps Team das Action-Adventure „Baldo: The Guardian Owls“ angekündigt. Nun wurde auch ein offizieller Erscheinungstermin für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch, den PC (via Steam) und Apple Arcade enthüllt. Ab dem 27. August 2021 werden interessierte Spieler das magische Abenteuer erleben können.

Ein Kind reinen Herzens wurde geboren

In „Baldo: The Guardian Owls“ können die Spieler in der Rolle von Baldo eine faszinierende Welt erkunden und eine Vielzahl an kauzigen und unvergesslichen Charakteren kennenlernen. Dabei versucht man eine kryptische Prophezeiung zu entschlüsseln und ein finsteres Schicksal abzuwenden. Es heißt nämlich, dass eine in die Unterwelt verbannte, herzlose Kreatur erheben wird, wenn ein Kind reinen Herzens geboren wird.

Im Weiteren heißt es von offizieller Seite: „Entdecke in diesem spannenden Abenteuer voller schrulliger Begegnungen neue Städte und ihre besonderen Einwohner, kämpfe gegen mächtige Feinde, finde verborgene Tempel und sammle magische und alltägliche Gegenstände, mit deren Hilfe du Waffen bauen und die unzähligen Geheimnisse dieses seltsamen Landes offenlegen kannst.“

Die Verantwortlichen haben auch einen neuen Trailer bereitgestellt, der bereits einen Blick auf das Abenteuer im Anime-Stil gewährt. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

