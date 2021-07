Life is Strange True Colors: Neuer Trailer stellt euch Haven Springs vor

In der Rolle der jungen Alex Chen dürfen wir im kommenden "Life is Strange: True Colors" die kleine Stadt Haven Springs erkunden. Der Schauplatz wird nun in einem neuen Trailer vorgestellt.

"Life is Strange: True Colors" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Die Veröffentlichung des Adventure-Games „Life is Strange: True Colors“ rückt allmählich näher und Square Enix sowie die Entwickler von DeckNine enthüllen weitere Informationen zum Titel. Ein frisch veröffentlichter Trailer stellt euch nun die kleine Stadt Haven Springs, den Schauplatz des Spiels, vor. Das Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten in unserem Artikel selbst ansehen.

Life is Strange True Colors: Emotionen spielen eine entscheidende Rolle

Durch das Video führt uns Steph Gingrich, die einige Fans der Reihe noch aus „Life is Strange: Before the Storm“ kennen dürften. Sie stellt uns den Ort vor. Im neusten Ableger soll sie eine größere Rolle spielen und dabei auch auf unsere neue Spielfigur Alex Chen treffen. Wie ihre Vorgänger in den älteren Teilen des Franchise besitzt auch sie übernatürliche Kräfte. Dank ihrer Empathie kann sie die Emotionen ihrer Mitmenschen sehen.

Der Grund für ihre Rückkehr nach Haven Springs ist der Tod ihres Bruders, der bei einem vermeintlichen Unfall stirbt. Anschließend muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt verborgen liegen. Als Spieler sollen wir dabei Alex‘ Zukunft in der Hand haben.

Die Emotionen der verschiedenen Charaktere werden dabei als eine Art farbliche Aura dargestellt, welche die Figuren einzuhüllen scheint. Die Entwickler haben laut eigenen Aussagen viel Zeit darauf verwendet. Ursprünglich sollte jede Nova, also die Explosion einer Aura, ein einzigartiges Event sein, doch letztendlich habe sich das Team darauf verständigt, diese Novas in vier grobe Kategorien einzuteilen. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr hier.

„Life is Strange: True Colors“ wird am 10. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, den PC und für Google Stadia veröffentlicht.

Freut ihr euch schon darauf, Haven Springs in „Life is Strange: True Colors“ zu erkunden?

