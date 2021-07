Life is Strange True Colors: Macher erklärt die Farben der Emotionen

"Life is Strange: True Colors" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Mit „Life is Strange: True Colors“ erscheint bald der neueste Ableger der Reihe, der Alex Chen als neue Protagonistin in den Fokus rückt. Diese besitzt, genauso wie ihre Vorgänger, ganz besondere Kräfte. Sie kann die Emotionen ihrer Mitmenschen sehen, die in verschiedenen Farben dargestellt werden. Für welche Emotion welche Farbe steht, erklärt nun einer der Macher.

Life is Strange True Colors: Entwickler entschieden sich für vier Emotionen-Kategorien

Bei diesem handelt es sich um Jonathan Zimmerman, der als Narrative Director beim Entwicklerstudio DeckNine Games arbeitet. Wie er in einem PlayStation Blog-Eintrag ausführt, würden die Emotionen wie eine Art Aura um andere Charaktere herum dargestellt, die in „Novas aus Licht und Farbe“ ausbrechen könnten, sollten sie zu stark werden. Dies wiederum soll starke Auswirkungen darauf haben, wie Alex die Welt um sich herum wahrnimmt.

Ursprünglich sei jede dieser Novas als „einzigartige Erfahrung“ angegangen worden, allerdings hätten sich laut Zimmerman letztendlich im Laufe der Entwicklung „vier grobe Kategorien von Emotionen herauskristallisiert, die ähnliche Elemente teilen: Traurigkeit, Wut, Angst und Freude.“

Traurigkeit wird durch eine blaue Aura symbolisiert, die „fließend und allumfassend“ ist. Kommt es zu einer Traurigkeitsnova, würde die ganze Spielwelt zu einer „graublauen Farbe“ verblassen. Darüber hinaus solle sich alles „schwerer, dunkler und dumpfer“ anhören.

Angst wiederum wird durch eine lilafarbene Aura dargestellt, die zusehends „schwankt und springt“. Das Innere einer Angstnova besteht aus „zerklüfteten Linien und dunklen Schatten.“ Die Spieler sollen Alex‘ Herzschlag hören können und hinter jeder Ecke sollen Schockmomente warten.

Ein tiefes Rot symbolisiert derweil die Wut, das wie eine Flamme flackern soll. Während einer Wutnova solle die Spielwelt um unsere Hauptfigur herum „heiß und intensiv“ werden. Dies solle sich vor allem durch scharfe und ruckartige Bewegungen äußern.

Mehr zum Thema Life is Strange: True Colors:

Eine goldene Aura würde indes Freude darstellen, die „wie Sonnenstrahlen leuchtet.“ Hierbei sollen Farben geradezu aufblühen und Klänge seien „reichhaltig und voll. Erinnerungen werden mit einem wohligen Gefühl eingefärbt und die Gegenwart erscheint grenzenlos.“

In vielen dieser Momente, in denen es zu einer Nova kommt, sollen Spieler in „Life is Strange: True Colors“ die Möglichkeit haben, der entsprechenden Person dabei zu helfen, ihre Gefühle wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die wahre Herausforderung solle jedoch darin bestehen, dies bei Alex‘ eigenen Emotionen zu schaffen.

„Life is Strange: True Colors“ erscheint am 10. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, den PC und für Google Stadia.

Freut ihr euch bereits auf „Life is Strange: True Colors“?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Life is Strange: True Colors