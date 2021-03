Life is Strange True Colors: Offiziell mit Trailer angekündigt + Remaster bestätigt

Nachdem es in letzter Zeit vermehrt Gerüchte zu einem neuen Ableger der "Life is Strange"-Reihe gab, kündigte Square Enix diesen nun offiziell an. "Life is Strange: True Colors" erscheint noch in diesem Jahr.

"Life is Strange: True Colors" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Im Rahmen des heutigen Square Enix Presents-Livestreams kündigte das japanische Unternehmen offiziell „Life is Strange: True Colors“ an, den neuesten Teil der viel gelobten Spielereihe. Dieser wird nicht nur einen neuen Hauptcharakter mit ganz neuen Kräften bieten, sondern auch einen komplett neuen Handlungsort. Den Trailer sowie erste Screenshots zum Spiel findet ihr wie gewohnt weiter unten im Artikel.

Life is Strange True Colors erscheint im September 2021

Diesmal schlüpfen Spieler in die Rolle von Alex Chen und erkunden mit ihr die Stadt Haven Springs. Alex hat ihren „Fluch“ lange Zeit unterdrückt, denn sie besitzt die Fähigkeit, die Emotionen ihrer Mitmenschen, die sie als bunte Auren wahrnimmt, zu erleben, zu absorbieren und auch zu manipulieren. Als ihr Bruder bei einem vermeintlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt verborgen liegen. Die Spieler sollen dabei Alex‘ Zukunft in der Hand haben.

Wie bereits in den vorherigen Teilen der „Life is Strange“-Reihe spielt auch in „True Colors“ Musik eine wichtige Rolle. Während der Erkundung von Haven Springs dürfen sich Spieler auf einen exklusiven Soundtrack freuen, der neue Lieder von mxmtoon, Novo Amor sowie weitere lizenzierte Tracks enthält. Zu diesen zählen unter anderem Songs von Radiohead, Phoebe Bridgers und Gabrielle Aplin.

Entwickelt wird „Life is Strange: True Colors“ von Deck Nine Games, die bereits für das Prequel „Life is Strange: Before the Storm“ verantwortlich zeichneten. Mit Steph wird übrigens ein Charakter aus diesem Spiel im neuesten Ableger der Reihe zurückkehren. Jeff Litchford, der Vice President des Entwicklerstudios, zeigt sich begeistert von der Chance, das nächste Kapitel der Serie entwickeln zu dürfen. Wie er ausführt, sei es für das Team „eine Ehre, in die farbenfrohe, emotionale und eindrucksvolle Welt von ‚Life is Strange‘ zurückzukehren. Wir freuen uns, diese neue Geschichte mit euch zu teilen: Eine Geschichte über Empathie, zwischenmenschliche Beziehungen und die Bemühung, ein Zuhause zu finden.“

In technischer Hinsicht versprechen die Entwickler nicht weniger als den bisher fortschrittlichsten Ableger des „Life is Strange“-Universums. Hierbei behilflich war unter anderem die Nutzung der Performance-Capture-Technologie, dank der Nachwuchstalent Erika Mori den Hauptcharakter Alex zum Leben erweckt. Aufgrund dieser technischen Fortschritte sollen die Spieler tiefer in diese Welt eintauchen können als jemals zuvor. Als erster Teil der Reihe wird „True Colors“ übrigens eine deutsche Sprachausgabe bieten.

„Life is Strange: True Colors“ wird in digitaler Form in drei Editionen verfügbar sein: Standard Edition, Deluxe Edition und Ultimate Edition. Die Standard Edition wird außerdem als Box-Edition im Einzelhandel erhältlich sein. Wer den Titel jetzt vorbestellt, erhält vier zusätzliche Outfits für Alex im Spiel. Die Deluxe und Ultimate Edition des Spiels erhalten darüber hinaus mit „Wavelengths“ eine exklusive Bonus-Story, in der Spieler die Kontrolle über Steph übernehmen und eine Geschichte erleben, die zeitlich ein Jahr vor dem Hauptspiel angesiedelt ist.

Darüber hinaus kündigten die Verantwortlichen von Square Enix ebenfalls eine Remaster-Collection für PlayStation 5 und Xbox Series X|S an. Die „Life is Strange Remastered Collection“ wird technisch überarbeitete Versionen von Life is Strange“ und „Life is Strange: Before the Storm“ enthalten, bei denen sowohl die Grafik als auch die Animationen verbessert wurden. Einen genauen Veröffentlichungstermin bestätigte Square Enix für die Serie bisher noch nicht, doch sie soll definitiv noch im Laufe des Jahres erscheinen. Sie wird dabei sowohl separat als auch als Teil der Ultimate Edition von „Life is Strange: True Colors“ verfügbar sein.

Erscheinen wird „Life is Strange: True Colors“ am 10. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und für Google Stadia.

