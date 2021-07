Life is Strange True Colors: Lisa Vicari und ein beliebter Streamer als deutsche Sprecher bestätigt

"Life is Strange: True Colors" erscheint im September 2021.

In ein paar Wochen erscheint mit „Life is Strange: True Colors“ der neueste Ableger der beliebten Adventure-Reihe für die Konsolen und den PC.

Für die Entwicklung verantwortlich sind die Entwickler von Deck Nine Games, die bereits mit den Arbeiten an „Life is Strange: Before the Storm“ Erfahrungen mit der Reihe sammeln konnten. Heute versorgte uns der verantwortliche Publisher Square Enix mit frischen Details zur deutschen Version von „Life is Strange: True Colors“ und gab bekannt, dass die Schauspielerin Lisa Vicari in der hiesigen Fassung des Adventures dem Charakter Riley Lethe ihre Stimme leihen wird.

Videos ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen

Beim zweiten bestätigten Sprecher handelt es sich um Erik Range alias Gronkh, der zu den beliebtesten und gleichzeitig erfolgreichsten Streamern in Deutschland gehört. Gronkh spricht hierzulande den Charakter Jason Pike. Passend zur heutigen Ankündigung wurden zwei neue Videos zu „Life is Strange: True Colors“ veröffentlicht, die uns einen Blick hinter die Kulissen der Vertonung ermöglichen.

„Life is Strange: True Colors“ wird am 10. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S, Nintendos Switch und Googles Streaming-Dienst Stadia veröffentlicht. In den Mittelpunkt der Handlung rückt die junge Alex Chen, die über die Fähigkeit verfügt, die Emotionen anderer Menschen zu erkennen und in sich aufzunehmen.

Diese Fähigkeit nutzt sie, um das Mysterium hinter dem Tod ihres Bruders zu entschlüsseln.

