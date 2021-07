PS5: Diese zwei SSD-Laufwerke sind offiziell kompatibel

Bislang wurden zwei SSDs bestätigt, mit denen ihr problemlos euren PS5-Speicher erweitern könnt. Alle relevanten Informationen zu diesen beiden Laufwerken haben wir in diesem Artikel für euch aufbereitet. Zudem äußerte sich ein Entwickler von Insomniac Games zur gestern gestarteten Beta-Phase.

Der Speicherplatz der PlayStation 5 kann in absehbarer Zeit von jedem Besitzer erweitert werden.

Seit gestern haben Beta-Tester die Möglichkeit, die sehnlichst erwünschte Speicherweiterung der PS5 auszuprobieren. Nachdem Sony ausführlich die technischen Anforderungen aufgelistet hat, sind inzwischen zwei kompatible SSD-Laufwerke bekannt, die von den Herstellern offiziell bestätigt wurden.

Related Posts

Bei der ersten SSD handelt es sich um die Seagate FireCuda 530 NVMe, die im kommenden Monat ausgeliefert wird. Der Country Manager von Seagate bestätigte gestern die Kompatibilität und teilte dazu ein paar Informationen mit.

„Wir haben mit Sony einige Tests mit der PlayStation 5 durchgeführt und können heute bestätigen, dass die FireCuda 530 mit dem Kühlkörper alle PS5-Anforderungen erfüllt hat. Beim PS5-Design ist der SSD-Kartensteckplatz sehr schmal, so dass nicht viel Platz für die Montage der SSD zur Verfügung steht. Bei der FireCuda 530 jedoch – sogar mit dem Kühlkörper auf der Oberseite – erlaubt das schlanke Design, dass sie hineinpasst. Natürlich ist die FireCuda 530 ohne den Kühlkörper noch schlanker, so dass beide in die PS5 passen werden.“

Die Seagate-SSD wird in vier Varianten zu folgenden Preisen (unter anderem auf Alternate) erhältlich sein:

Bei allen vier Varianten ist ein Kühlkörper enthalten, der für eine effektive Wärmeableitung vonnöten ist. Wie ihr seht, wird die SSD zur bevorstehenden Markteinführung alles andere als günstig sein.

Eine weitere SSD wurde im Laufe des heutigen Tages bestätigt. Die WD_BLACK SN850 NVMe SSD von Western Digital erfüllt ebenfalls die Anforderungen für die PS5-Kompatibilität.

Das bestätigte ein Pressesprecher des Unternehmens gegenüber VGC: „Basierend auf den von Sony veröffentlichten Anforderungen können wir bestätigen, dass unsere WD_BLACK SN850 NVMe SSD mit Kühlkörper (500GB – 2TB) die Anforderungen zur Erweiterung des Konsolenspeichers auf der PlayStation 5 für diejenigen erfüllt, die Zugang zur Beta-Software haben. Kompatibilitätstests sind im Gange.“

Die SSD von Western Digital hingegen ist günstiger zu haben. Auf Amazon wird dieses Laufwerk zu folgenden Preisen angeboten:

Eine ausführliche Anleitung, wie ihr die SSDs ein- und ausbaut, findet ihr auf der offiziellen PlayStation-Seite.

Unterschiede laut Insomniac kaum spürbar

Darüber hinaus meldete sich Mike Fitzgerald von Insomniac Games zu Wort. Seiner Behauptung nach unterscheidet sich die Geschwindigkeit einer M.2 SSD kaum vom internen PS5-Laufwerk. Der Entwickler ist aufgeregt und geht davon aus, dass die Betaphase zu vielen Tests mit unterschiedlichen Spielen führen wird. Bei Insomniac wurden mit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ bereits erste Tests durchgeführt, die zu annehmbaren Ergebnissen geführt haben.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5