PS5: Disc-Version wird laut Sony nicht mehr mit Verlusten verkauft

Die PS5 verkaufte sich mehr als zehn Millionen Mal.

Bekanntermaßen entschlossen sich die Verantwortlichen von Sony dazu, die PlayStation 5 in zwei verschiedenen Versionen ins Rennen zu schicken. Während die Version mit einem optischen Laufwerk für 499 US-Dollar beziehungsweise Euro angeboten wird, ist die Digital-Edition für 399 US-Dollar/Euro erhältlich.

Im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts sprach Sony auch über den Verkauf der PlayStation 5-Hardware an sich und bestätigte in Person von Chief-Financial-Officer Hiroki Totoki, dass die Laufwerk-Version der PS5, die in den Monaten nach dem Launch noch subventioniert werden musste, nicht mehr mit Verlusten verkauft wird. Anders sieht es da schon bei der etwas günstigeren Digital-Edition aus.

Chips für das laufende Geschäftsjahr versichert

Wie hoch die Verluste beim Verkauf der Digital-Edition ausfallen, verriet Totoki zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass die Subventionen vom Verkauf von Zubehör oder der PlayStation 4 aufgefangen werden. Weltweit wurde die PlayStation 5 mittlerweile mehr als zehn Millionen Mal an den Handel ausgeliefert und somit auch verkauft.

Nachdem die PS5 in den vergangenen Monaten rund um den Globus mit Lieferengpässen zu kämpfen hatte, versicherte Sony in der vergangenen Woche, dass sich das Unternehmen ausreichend Chips für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 (1. April 2021 – 31. März 2022) sichern konnte.

Läuft alles wie geplant, dann wird Sony in diesem Jahr rund 14,8 Millionen PS5-Konsolen an den Handel ausliefern.

