Life is Strange Remastered Collection: Release auf 2022 verschoben

Ursprünglich sollte die "Life is Strange: Remastered Collection" Ende September erscheinen. Wie die Entwickler von Deck Nine Games einräumten, wird aus diesem Vorhaben jedoch nichts. Stattdessen wird sich der Release auf 2022 verschieben.

Im März dieses Jahres wurden gleich zwei neue Projekte auf Basis der „Life is Strange“-Marke angekündigt. Zum einen haben wir es hier mit „Life is Strange: True Colors“ zu tun, das am 10. September 2021 erscheint.

Nummer Zwei im Bunde ist die „Life is Strange: Remastered Collection“, die technisch überarbeitete Versionen von „Life is Strange“ und „Life is Strange: Before the Storm“ enthält. Ursprünglich sollte die Remastered-Sammlung Ende September erscheinen. In einer aktuellen Mitteilung räumten die Macher von Deck Nine Games ein, dass aus diesem Vorhaben leider nichts wird.

Neuauflagen erscheinen erst 2022

Stattdessen entschloss sich das Studio dazu, den Release der „Life is Strange: Remastered Collection“ auf Anfang des nächsten Jahres zu verschieben. Wie es in der Mitteilung heißt, entschieden sich Deck Nine Games und Square Enix zu diesem Schritt, um ein wenig Druck von den Entwicklern zu nehmen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie ohnehin mit diversen Problemen und Einschränkungen zum kämpfen haben.

Einen konkreten neuen Releasetermin bekam die „Life is Strange: Remastered Collection“ im Zuge der Verschiebung nicht spendiert. Dieser wird laut Entwicklerangaben zu gegebener Zeit folgen. Zu den technischen Verbesserungen, die „Life is Strange“ und „Life is Strange: Before the Storm“ im Zuge der Neuauflagen spendiert bekommen, gehören unter anderem komplett überarbeitete Animationen.

Hinzukommen grafische Verbesserungen und kleinere Anpassungen an ausgewählten Ingame-Puzzles. Die „Life is Strange: Remastered Collection“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

