Watch Dogs Legion: Update 5.5 mit Assassins Creed-Crossover und mehr – Trailer

Unter der Versionsbezeichnung 5.5 kündigte Ubisoft ein neues Content-Update zum Open-World-Titel "Watch Dogs Legion" an. Dieses erscheint in der kommenden Woche und bringt unter anderem ein Crossover mit der "Assassin's Creed"-Reihe mit sich.

"Watch Dogs Legion" wird in Kürze mit neuen Inhalten bedacht.

Update: Ubisoft ließ einen Trailer folgen, in dem das Crossover mit „Assassin’s Creed“ vorgestellt wird. Darin entdeckt ihr Darcy, ein Mitglied der Assassinen-Bruderschaft. Das Einsatzgebiet ist im Hauptspiel sowie online.

Meldung vom 16. August 2021: Wie Ubisoft bekannt gab, wird der Open-World-Titel „Watch Dogs Legion“ im Laufe der kommenden Woche mit dem umfangreichen Content-Update 5.5 versehen.

Zu den Inhalten, die mit dem Update den Weg ins Spiel finden, gehören unter anderem die beiden PvP-Modi „Invasion“ und „Extraction“, die eigentlich schon im Mai erscheinen sollten, aufgrund diverser Verzögerungen jedoch verschoben werden mussten. Darüber hinaus verlässt der „Legion of the Dead“-Modus, zu dem wir hier weitere Details für euch zusammengefasst haben, die Alpha-Phase und kann auf den Konsolen in einer überarbeiteten Fassung gespielt werden.

Von Assassin’s Creed und dem Widerstand

Freuen dürfen sich die Spieler von „Watch Dogs Legion“ zudem auf einen Crossover mit der „Assassin’s Creed“-Reihe. Während Darcy, ihres Zeichens Mitglied der britischen Assassinen-Gilde, lediglich dann gespielt werden kann, wenn ihr den Season-Pass von „Watch Dogs Legion“ euer Eigen nennt, werden die Story-Quests und World-Missionen, die mit dem Crossover einhergehen, allen Spielern zur Verfügung gestellt.

Den Schlusspunkt unter die neuen Inhalte setzt der sogenannte „Resistance“-Modus, mit dem es euch ermöglich werden soll, die Kampagne auf ganz neue Art und Weise zu erleben. Hier werden die Spieler an aktiven Checkpoints, in unmittelbarer Nähe von Soldaten und an Albion-Tech-Points leichter wahrgenommen. Darüber hinaus wurden die Schnellreise-Funktion deaktiviert sowie alle Feinde in Eliten verwandelt, die schneller nach Verstärkung rufen.

Da die Permadeath-Funktion aktiviert ist, setzt der „Resistance“-Modus eine besonders strategische und vorsichtige Vorgehensweise voraus. Und damit ihr euren klassischen Spielstand nicht überschreiben müsst, halten mit dem Update 5.5 zwei zusätzliche Speicher-Slots Einzug, dank derer ihr den „Resistance“-Modus in Augenschein nehmen könnt.

Erscheinen wird das neue Content-Update am 24. August 2021. „Watch Dogs Legion“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erhältlich.

Sharpen your hidden blades, get ready to hack other players, prepare for new challenges, and more. Title Update 5.5 releases August 24th! pic.twitter.com/wiYurNxaxy — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) August 13, 2021

