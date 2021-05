Watch Dogs Legion: Roadmap wurde aktualisiert

Auch in den kommenden Monaten soll "Watch Dogs Legion" nicht vernachlässigt werden.

„Watch Dogs Legion“ soll auch in den kommenden Monaten mit allerlei Inhalten erweitert werden. Allerdings kommt es zu Verschiebungen, die dafür sorgten, dass die offizielle Roadmap angepasst wurde.

Der neue Plan schließt laut Ubisoft einige Verbesserungen des Spielkomforts mit ein. Zudem sollen neue Inhalte und Funktionen genauer geprüft werden.

Update 4.5 am 1. Juni

Beim nächsten großen Patch für alle Plattformen handelt es sich um das Title-Update 4.5, das am 1. Juni veröffentlicht werden soll. Vor der Verzögerung verfolgte Ubisoft den Plan, die Aktualisierung bereits Ende Mai auszurollen. Jedoch wollten die Verantwortlichen sichergehen, dass den verschiedenen Teams für ihre Arbeit an den unterschiedlichen neuen Inhalten genügend Zeit bleibt.

„Diese zusätzliche Zeit erlaubt es uns auch, Fehler zu korrigieren, die in TA 4.0 auftreten, und weitere Verbesserungen am Spielkomfort vorzunehmen“, so Ubisoft

Ergänzend verweist das Unternehmen nochmals darauf, dass der 60-FPS-Modus (oder „Leistungsmodus“) ab TA 4.5 für Konsolen verfügbar sein wird. Außerdem fügen die Entwickler die Möglichkeit hinzu, zusammen mit Freundinnen und Freunden innerhalb derselben Konsolenfamilie zu spielen: Xbox One mit Xbox Series X/S und PlayStation 4 mit PlayStation 5.

Allerdings kommt es auch zu inhaltlichen Verzögerungen: „Wir haben uns durch diese Herangehensweise letztendlich dafür entschieden, die PvP-Modi Invasion und Datenjagd in die August-Aktualisierung zu verschieben. Wir möchten mehr Zeit in eine robuste öffentliche und private Spielersuche investieren, da diese äußerst wichtig ist, um euch ein flüssiges, unterhaltsames PvP-Spielerlebnis bieten zu können“, so Ubisoft.

Abschließend widmete sich Ubisoft dem „Bloodline“-DLC. Mit der Story-Erweiterung werden in TA 5.0 die beiden bekannten Figuren Aiden und Wrench in das Hauptspiel aufgenommen und ihr könnt die gesamte Kampagne von „Watch Dogs Legion“ mit den beiden Charakteren spielen.

