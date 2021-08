PlayStation Plus: 50 Prozent Rabatt für Jahresmitgliedschaft

"Hunter’s Arena: Legends" zählt zu den PS Plus-Spielen im August.

Sony hat eine neue Aktion gestartet, die euch deutlich günstiger in den Besitz von PlayStation Plus kommen lässt. Dank eines 50 Prozent-Rabattes bekommt ihr die Jahresmitgliedschaft – also 12 Monate – zum Preis von 29,99 Euro. Jenseits der Aktion werden für diesen Zeitraum 59,99 Euro fällig.

Zum Angebot: 12 Monate PS Plus für 29,99 Euro

Es gibt zwei Dinge zu beachten: Das Angebot richtet sich offensichtlich nur an Neukunden. Falls ihr PlayStation Plus bereits abonniert habt und euch mit dem entsprechenden Account in das PlayStation Network einloggt, erscheint im Produkteintrag des PS Plus-Angebotes lediglich der Hinweis „Im Besitz“, während Spieler ohne PS Plus den Dienst an dieser Stelle in den Warenkorb packen können.

Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist, dass sich die Mitgliedschaft in ein reguläres Abo verwandelt und im zweiten Jahr die üblichen 59,99 Euro fällig werden. Es sei denn, ihr kündigt PlayStation Plus rechtzeitig.

Vorteile von PlayStation Plus

Die Mitgliedschaft bei PlayStatuion Plus bietet den Abonnenten verschiedene Vorteile, darunter mindestens 24 Spiele pro Jahr, die ohne Zusatzkosten geladen werden können. Hinzu kommt der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5.

Sony verweist außerdem auf exklusive Rabatte im PlayStation Store, exklusive Addons und Pakete, die PlayStation Plus-Spielern regelmäßig zur Verfügung gestellt werden, sowie 100 GB Cloud-Speicher, mit dem ihr eure Spielstände sichern könnt.

Als neues Mitglied könnt ihr nach dem Kauf von PS Plus direkt die Spiele herunterladen, die im August zur Verfügung gestellt wurden. Dabei handelt es sich um „Hunter’s Arena: Legends“, „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“ und „Tennis World Tour 2“. Mehr dazu erfahrt ihr in der verlinkten Meldung. Unsere Themen-Übersicht zu PS Plus hält ebenfalls alles Wissenswerte zum Service bereit.

