Dying Light 2: Neue „Dying 2 Know“-Episode dreht sich um die Fortbewegung, den Kampf und mehr

"Dying Light 2" erscheint im Dezember 2021.

Wie bereits im Vorfeld des Events versprochen, nutzten die Entwickler von Techland die diesjährige Gamescom, um uns „Dying Light 2: Stay Human“ ausführlich vorzustellen.

Nachdem in dieser Woche bereits ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht wurde, in dem sich alles um Villedor und die Fraktionen drehte, steht ab sofort auch die mittlerweile dritte Episode des „Dying 2 Know“-Formats bereit. Dieses Mal sprechen die Macher von Techland über Themen wie die Fortbewegung in der Stadt, das Kampfgeschehen und die Waffen.

Der Kampf um das Überleben der Menschheit

In „Dying Light 2: Stay Human“ kämpft die Menschheit weiter um ihr Überleben. Ihr schlüpft in die Rolle eines Wanderers, der über die Fähigkeit verfügt, aktiven Einfluss auf das Schicksal der Spielwelt zu nehmen. „Vor mehr als zwanzig Jahren haben wir in Harran gegen das Virus gekämpft… und verloren. Jetzt verlieren wir wieder. Die Stadt wird von Konflikten zerfressen. Die Zivilisation wurde ins Mittelalter zurückversetzt. Und dennoch gibt es Hoffnung“, führen die Macher von Techland zur Handlung des Nachfolgers aus.

Im Kampf gegen eure Widersacher und die Infizierten greift ihr in „Dying Light 2“ auf zahlreiche Waffen oder eure Parkour-Fähigkeiten zurück,und nehmt mit euren Entscheidungen aktiv Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte. Auch ein Coop-Modus für zwei bis vier Spieler befindet sich an Bord.

„Dying Light 2: Stay Human“ wird am 7. Dezember 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht.

