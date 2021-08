Elden Ring: Soulsborne-Spieler sollen sich heimisch fühlen – Mehrere Enden bestätigt

"Elden Ring" erscheint Anfang 2022.

Anfang des kommenden Jahres erscheint mit „Elden Ring“ das neueste Werk der „Dark Souls“-Macher von From Software.

Wie Yasahiro Kitao von From Software im Gespräch mit der Washington Post bestätigte, dürfen sich die Spieler des Action-Rollenspiels gegenüber früheren „Soulsborne“-Titeln auf eine kleine Neuerung freuen. Laut Kitao wird „Elden Ring“ nämlich mit einer verzweigten Geschichte aufwarten, die euch die Möglichkeit bietet, unterschiedliche Enden freizuschalten. Darüber hinaus soll euch die Handlung nicht nur durch die Welt an sich erzählt werden. Stattdessen wird euch die Geschichte nun direkter präsentiert, als es beispielsweise in den „Dark Souls“-Abenteuern der Fall war.

Vertraute Elemente warten auf die Spieler

Die offene Welt von „Elden Ring“ wird sich laut aktuellen Previews ein wenig an Nintendos Hit „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ orientieren und die Spieler mit immer neuen Geheimnissen am Horizont locken beziehungsweise zu Erkundungstouren einladen. Geht es um das Gameplay an sich, dann sollen sich Spieler von „Dark Souls“ beziehungsweise „Bloodborne“ umgehend heimisch fühlen. Sowohl das Kampfsystem als auch der Schwierigkeitsgrad werden sich demnach an den letzten Titeln von From Software orientieren.

Zum Thema: Elden Ring: Dieses PS5-Feature wird zum Launch wohl nicht unterstützt

Zu den spielerischen Neuerungen gehört der sogenannte „Guard Counter“, der es euch ermöglicht, nach einem Block nahtlos in die Offensive überzugehen – zulasten der Ausdauer eures Charakters. Zu den vertrauten Elementen hingegen gehören das Schnellreise-Feature, NPCs, bei denen ihr neue Fähigkeiten erlernen könnt, oder der HUB, an dem Freunde und Phantome erscheinen.

Legacy-Dungeons sorgen für zusätzliche Herausforderungen

Des Weiteren ist im Gespräch zwischen der Washington Post und From Softwares Yasahiro Kitao von Bereichen die Rede, die als Legacy-Dungeons bezeichnet werden. Hierbei haben wir es beispielsweise mit einer riesigen Burg zu tun, die sich aus mehreren Ebenen zusammensetzt und durch bestimmte Eigenheiten für eine zusätzliche Herausforderung sorgt. Beispielsweise ist es in Dungeons dieser Art nicht möglich, das Pferd zu beschwören oder die Schnellreise-Funktion zu nutzen.

Zum Thema: Elden Ring: Neue Screenshots eingetroffen, umfangreiche Gameplay-Details und mehr

Zur Spielzeit von „Elden Ring“ führte Kitao abschließend aus: „Wir sind zwar noch dabei, die endgültige Spielzeit zu testen und herauszufinden. Wir glauben jedoch, dass dies von Spieler zu Spieler sehr unterschiedlich sein wird. Je nachdem, welche Art von Route sie durch die Welt nehmen und was sie alles entdecken.“

„Elden Ring“ wird am 22. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

