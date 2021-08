Elden Ring: Dieses PS5-Feature wird zum Launch wohl nicht unterstützt

Anfang des kommenden Jahres erscheint mit "Elden Ring" das neueste Werk der "Dark Souls"-Macher von From Software. Wie From Softwares Yasuhiro Kitao auf Nachfrage einräumte, werden wir wohl auf die Unterstützung eines beliebten PlayStation 5-Features verzichten müssen.

"Elden Ring" erscheint Anfang 2022.

Zu den ersten großen Titeln des Videospieljahres 2022 wird das Action-Rollenspiel „Elden Ring“ gehören, das sich derzeit bei den „Dark Souls“-Machern von From Software in Entwicklung befindet.

Versorgt werden mit der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 auch die Konsolen der neuen Generation. Auf Nachfrage der Kollegen von „UnGeek“ sprach Yasuhiro Kitao, bei From Software unter anderem für das Marketing verantwortlich, über die Features, die von „Elden Ring“ unterstützt werden sollen. Wie er dabei einräumte, wird eine beliebte Funktion der PlayStation 5 wohl außen vor bleiben.

Derzeit keine Unterstützung des 3D-Audios geplant

Die Rede ist vom 3D-Audio-Feature, das nach dem aktuellen Stand der Dinge wohl nicht unterstützt wird. Im Gegensatz zu einem anderen Vorzug, den die PlayStation 5 zu bieten hat. „Wir denken derzeit nicht an 3D-Audio, suchen aber nach Möglichkeiten, das haptische Feedback des DualSense-Controllers zu implementieren“, wurde Kitao zitiert.

Nähere Details zur Unterstützung des DualSense-Controllers beziehungsweise dessen exklusiver Funktionen nannte Kitao leider nicht. Hinzukommt, dass die Aussagen von From Softwares Marketing-Chef andeuten, dass hinsichtlich der Unterstützung der DualSense-Controller-Features noch nichts in Stein gemeißelt ist. Daher können wir wohl davon ausgehen, dass weitere Informationen zu diesem Thema in den nächsten Wochen beziehungsweise Monaten folgen.

„Elden Ring“ wird am 22. Januar 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

