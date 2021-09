PlayStation Now: Fünf Final Fantasy-Spiele bestätigt

Diese Spiele sind dabei.

Abonnenten von PlayStation Now bekommen in den kommenden Monaten eine gewaltige Portion „Final Fantasy“. Mehrere Spiele werden für den Streamingdienst freigeschaltet – allerdings nicht gleichzeitig.

Los geht es am 7. September 2021 mit der Freischaltung von „Final Fantasy VII“. Falls euch der Titel nicht zusagt oder ihr den Nachfolger favorisiert: Schon am 5. Oktober 2021 debütiert „Final Fantasy VIII Remastered“. Es folgen weitere Freischaltungen bis hin zu „Final Fantasy XII The Zodiac Age “ am 4. Januar 2022.

„Bis Januar 2022 werden wir jeden Monat ein weiteres Kapitel der Final Fantasy-Reihe zu PlayStation Now hinzufügen, sodass ihr diese Titel auf eurer PS4- oder PS5-Konsole herunterladen und streamen oder auf dem PC streamen könnt“, so Adam Michel, Senior Manager of Game Services Content bei SIE.

Final-Fantasy-Spiele für PS Now

Nachfolgend die Übersicht über die bestätigten Spiele samt Termin:

Final Fantasy VII – 7. September

Final Fantasy VIII Remastered – 5. Oktober

Final Fantasy IX – 2. November

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – 7. Dezember

Final Fantasy XII The Zodiac Age – 4. Januar 2022

PlayStation Now bekommt ihr ab 9,99 Euro. Das ist der Preis für eine einmonatige Mitgliedschaft. Mehr Sparpotential bieten die weiteren Pakete. So kostet das 3-Monats-Abo 24,99 Euro und das 12-Monats-Abo 59,99 Euro. Wählt ihr das letztgenannte Paket, sind es monatlich umgerechnet rund 5 Euro.

Für die zufriedenstellende Nutzung von PlayStation Now muss eure Internetverbindung gewisse Bedingungen erfüllen. Sony empfiehlt eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 5 Mbit/s bzw. 15 Mbit/s für 1080p.

Mit einer PlayStation Now-Mitgliedschaft erhaltet ihr einen Zugriff auf Hunderte Spiele, die ihr auf PS5, PS4 und PC spielen könnt. Die PS4-, PS3- und PS2-Games können gestreamt werden, während PS4-Spiele auch auf die PlayStation 4 geladen werden dürfen. Weitere Meldungen zu PlayStation Now sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

