Geforce Now: Nvidia bestätigt Leak und verweist auf spekulative Einträge

In einem Blogpost und einem dazugehörigen Video dokumentierte der Entwickler Ighor July am heutigen Montag, wie er auf die Datenbank für Nvidias Streaming-Dienst zugreifen konnte. Zugleich brachte er eine darauf aufbauende Liste mit Spielen in den Umlauf, die – bzw. dessen PC-Ports – bisher unangekündigt sind, darunter mehrere PlayStation-Games.

Statement von Nvidia

Nvidia sorgte mittlerweile für die Bestätigung dafür, dass die Liste echt. Zugleich behauptet das Unternehmen, dass sie nur für interne Tests verwendet wurde und die aufgelisteten Spiele nicht unbedingt existieren müssen.

„Nvidia ist sich einer nicht autorisierten veröffentlichten Spieleliste bewusst, die sowohl veröffentlichte als auch spekulative Titel enthält und nur für interne Nachverfolgung und Tests verwendet wird“, so ein Sprecher des Unternehmens gegenüber Wccftech. „Die Aufnahme in die Liste ist weder eine Bestätigung noch eine Ankündigung eines Spiels.“

„Nvidia hat sofort Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zu dieser Liste zu sperren. Es wurden keine vertraulichen Spiele-Builds oder persönliche Informationen preisgegeben“, so das Unternehmen weiter.

In der geleakten Datenbank sind unter anderem gelistet:

God of War, Returnal und Demon’s Souls für PC

GTA3, Vice City and San Andreas Remaster

Unangekündigte Xbox-Projekte (via Codename)

Fight for Middle-Earth und Injustice 3: Gods Will Fall

Human: Fall Flat 2

Total War 9

Helldivers 2

Halo 5: Guardians für PC

Crash Team Racing Nitro-Fueled für PC

BioShock 2022

Final Fantasy VII Remake für PC

Bayonetta 3 für PC

Crysis 4

Kingdom Hearts 4

Weitere Meldungen zum Daten-Leak:

Während ein großer Teil der Liste aus Platzhalter-Titeln und Spielen bestehen könnte, die möglicherweise nicht das Licht der Welt erblicken werden, drangen zu anderen Einträgen in der Vergangenheit mehrfach Gerüchte durch – unter anderem zu den Remaster-Versionen einiger „GTA“-Spiele. Die gesamte Liste könnt ihr euch hier anschauen.

