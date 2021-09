Marvel’s Guardians of the Galaxy: Action-Titel erreicht den Gold-Status

Wie Square Enix und die Entwickler von Eidos Montreal bekannt gaben, erreichte "Marvel's Guardians of the Galaxy" offiziell den Gold-Status. Somit kann das Helden-Spektakel wie geplant Ende Oktober erscheinen.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" erscheint Ende Oktober.

Sicherlich auch aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen wurden in den vergangenen Monaten diverse heiß ersehnte Titel verschoben.

In dieser Woche traf es beispielsweise „Dying Light 2“, das nach einer erneuten Verschiebung mittlerweile für eine Veröffentlichung im Februar 2022 vorgesehen ist. Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, müssen Anhänger von „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ keine Verschiebung befürchten. Stattdessen erreichte der Action-Titel aus dem Hause Eidos Montreal nun offiziell den Gold-Status.

Rettet die Galaxie vor einer dunklen Bedrohung

Dies bedeutet in der Praxis, dass die Entwicklungsarbeiten an „Marvel’s Guardians of the Galaxy“ abgeschlossen sind. Somit wird der Action-Titel wie geplant am 26. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erscheinen. Am gleichen Tag wird zudem eine Cloud-Version für Nintendos Switch veröffentlicht.

„Marvel’s Guardians of the Galaxy“ versteht sich im Gegensatz zu „Marvel’s Avengers“ als eine klassische Einzelspieler-Erfahrung, bei der bewusst auf eine Mehrspieler-Komponente und Mikrotransaktionen beziehungsweise DLCs verzichtet wurde.

Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Star-Lord und steht vor der Aufgabe, die Galaxie vor vor einer düsteren Bedrohung zu retten.

