FIFA 22: Early-Access-Trial steht bereit und erlaubt ausführliches Probe spielen

"FIFA 22" erscheint Anfang Oktober 2021.

Mit „FIFA 22“ geht die beliebte und langlebige Fußball-Simulations-Serie aus dem Hause Electronic Arts in wenigen Tagen in ihre nächste Runde.

Wie der Publisher bekannt gab, haben interessierte Nutzer, die schon jetzt einen Blick auf „FIFA 22“ werfen möchten, ab sofort die Möglichkeit, ausgiebig Probe zu spielen. Benötigt wird lediglich eine gültige EA Access-Mitgliedschaft, die euch in die Lage versetzt, „FIFA 22“ im Rahmen einer Early-Access-Trial insgesamt zehn Stunden lang anzuspielen. Solltet ihr euch anschließend dazu entscheiden, die Vollversion zu erwerben, könnt ihr eure errungenen Fortschritte natürlich nahtlos übernehmen.

Auch 2022 keine Demo geplant

Bei der Early-Access-Trial handelt es sich übrigens um die einzige Gelegenheit, „FIFA 22“ vor dem Release anzuspielen. Genau wie es bereits 2021 der Fall war, verzichtet Electronic Arts nämlich auch in diesem Jahr auf eine kostenlose Demo zum aktuellen „FIFA“-Ableger.

Zum Thema: FIFA 22: Neuerungen am Karrieremodus mit einem Trailer vorgestellt – Eigenes Team erstellen, neue Spielmechaniken und mehr

„FIFA 22“ erscheint am 1. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S, Stadia und Nintendos Switch. Exklusiv auf den Konsolen der neuen Generation sind in diesem Jahr Neuerungen wie die Hypermotion-Technologie mit von der Partie.

Mit diesem sollen unter anderem realistischere Bewegungen des gesamten Teams, intelligenteres Spielverhalten und menschlichere Reaktionen der Spieler ermöglicht werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu FIFA 22